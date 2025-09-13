自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

「守護被遺忘的5％」全台唯一女性愛滋培力營

2025/09/13 15:54

台灣露德協會舉辦女性愛滋感染者專屬培力營，台灣大學護理學系邱飄逸教授主講「女性健康小百科」與「情緒照顧工作坊」，協助參與者理解更年期、慢性病與愛滋藥物之間的交互影響，並以實用方式緩解壓力。（台灣露德協會提供）

台灣露德協會舉辦女性愛滋感染者專屬培力營，台灣大學護理學系邱飄逸教授主講「女性健康小百科」與「情緒照顧工作坊」，協助參與者理解更年期、慢性病與愛滋藥物之間的交互影響，並以實用方式緩解壓力。（台灣露德協會提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕女性愛滋感染者占總數5％，卻因篩檢率低與發現時間延遲，往往在確診時已進入發病階段。為守護這被遺忘的5％，台灣露德協會今（13日）起舉辦全台唯一為其設計的2天1夜培力營，集結25名女性感染者，透過健康知能、情緒照顧、自我探索與戶外活動，建構專屬支持網絡。

台灣露德指出，疾管署統計，截至2024年底，台灣累計愛滋感染者人數達4萬5381人，其中女性僅佔5％、2293人，儘管數量相對較低，女性感染者卻因為篩檢率低與發現時間延遲，有超過半數是在發病後才被診斷，影響健康與生活品質，也提高醫療負擔。女性感染者長期被愛滋防治體系邊緣化，面對疾病與社會壓力往往只能默默承受，經常因害怕歧視隱瞞病情、導致心理壓力等

台灣露德自2019年起，每年舉辦女性感染者專屬培力營，今年首次移師宜蘭。培力營不只是休息，更是一場重新賦能與團結的歷程，為她們打造一個專屬、安全且被理解的空間，並安排多元課程與活動，從身體保健、情緒支持到自我價值探索，全面照顧女性感染者的身心需求。

台灣露德指出，2024年服務的34名個案中，逾半出現明顯身心困擾，卻極少接受專業心理輔導，尤其許多人年輕時為家庭犧牲工作，中高齡後缺乏經濟保障與退休規畫，無人照應之下，加上藥物副作用可能加速老化，增加心血管疾病與骨質疏鬆等風險，其醫療與生活挑戰日益嚴峻。

台灣露德呼籲，愛滋已不再是絕症，醫療進步與U=U（測不到病毒＝無傳染力）等理念普及，社會應正視女性感染者的處境，重新檢視愛滋服務體系的性別落差，讓關懷與資源不再遺漏任何一人，而協會年度財務仍面臨650萬元的資金缺口，盼社會共同來支持。

台灣露德協會舉辦女性愛滋感染者專屬培力營，有名感染近40年的婦人回憶：當時確診完全不敢說，事後才發現許多人也經歷一樣的事。（台灣露德協會提供）

台灣露德協會舉辦女性愛滋感染者專屬培力營，有名感染近40年的婦人回憶：當時確診完全不敢說，事後才發現許多人也經歷一樣的事。（台灣露德協會提供）

