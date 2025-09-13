每天碰！收據到罐頭都有「雙酚A」 專家：別用舊標準管理

「雙酚A」廣泛存在收據、塑膠容器及罐頭塗。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕「雙酚A」廣泛存在收據、塑膠容器及罐頭塗層，因結構類似雌激素，恐影響生殖與內分泌系統，監察院調查報告指出，我國相關管理標準已逾20年未更新，與歐盟差距過大。專家也提醒，應依最新科學證據進行「滾動式檢討」，而非停留在舊規範。對此，食藥署今（13日）回應，今年已再次啟動委託研究，調查食品及容器中的雙酚A含量，並將依據最新毒理數據進行暴露風險評估，作為未來修訂標準的依據。

歐盟在2023年大幅下修雙酚A每日耐受量（TDI）至每公斤體重0.2奈克，並於2024年底公告禁止食品容器使用雙酚A。反觀台灣，僅在2013年起禁止雙酚A用於嬰兒奶瓶，其他食品容器、金屬罐頭、飲料鋁罐及運動水壺等仍可能含有雙酚A，管理明顯落後。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，雙酚A是一種「環境荷爾蒙」，流行病學研究已顯示與心血管疾病、肥胖、胰島素抗性、生殖障礙、慢性腎臟病及兒童發展異常等都有關聯。雖然雙酚A在人體內半衰期僅約6小時，但日常累積暴露仍不容忽視。

顏宗海提到，歐盟已在2023年將雙酚A每日耐受量（TDI）大幅下修至每公斤體重0.2奈克，也就是加嚴管理，且在2024年底公告禁止食品容器使用雙酚A，歐盟的做法是根據最新風險評估報告，認定雙酚A的安全容許量極低，因此才會全面禁用，雖然下了禁令，但也設有過渡期。他強調，台灣不應停留在10年前的規範，應依據最新科學證據，檢討並更新管理標準。

食藥署表示，現行「食品器具容器包裝衛生標準」規範已嚴格禁止嬰幼兒奶瓶使用含雙酚A材質，其他使用聚碳酸酯（PC）的容器則訂有0.6ppm的溶出限量。考量國際最新研究資訊，食藥署已於今年啟動新一輪調查與委託研究，將重新檢測食品及容器中的雙酚A含量，並依據最新毒理數據進行國人暴露風險評估，做為是否調整管理規範的依據。

