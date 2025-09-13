自由電子報
晴時多雲

健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》人會突然變老！研究：多在50歲「斷崖式老化」

2025/09/13 16:27

研究指出，人體通常在某個年齡層發生「斷崖式老化」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

研究指出，人體通常在某個年齡層發生「斷崖式老化」。示意圖,圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕人類的衰老是無法逆轉的，我們僅能盡力延緩老化速度。同時有新研究發現，人體可能某幾個時間點，發生「斷崖式老化」。有中國研究指出可能在50歲；也有美國研究指出約在44歲到60歲。

據《今日醫藥新聞》（Medical News Today）報導，中國科學院再生醫學研究員劉光輝（音譯）之團隊蒐集76名年齡在14到68歲之間，因腦損傷逝世的器官捐贈者的516人體組織，包含心血管、消化系統、呼吸系統、內分泌與肌肉骨骼，組成涵蓋50年人類壽命的「蛋白質老化圖譜」。研究發現，人體在50歲左右將會加速老化。

劉光輝與團隊發現：與心血管疾病、脂肪肝等疾病相關的48種蛋白質表現，隨年齡增長增加。其中「45歲到55歲」被認為是轉捩點，絕大多數蛋白質組成將經歷變化，表示這是多器官老化的轉變期。

另外，一項針對108名25歲到75歲居住在美國加州的參與者之研究，最長追蹤了6.8年，並且進行分析後，發現44歲與60歲這兩個時期，出現明顯的負面變化；例如40歲時發生酒精代謝能力以及心血管疾病的變化。研究表明，老化這件事在人類生命週期時有幾個重點時間，有助於深入探討相關生物學路徑。

