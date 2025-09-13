自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

網路假訊息 研究：導致女性放棄避孕藥

2025/09/13 15:03

英國研究發現，網路假訊息使部分女性對使用避孕藥產生「反安慰劑效應」，認為服用會對自身身體有害。示意圖。（法新社）

英國研究發現，網路假訊息使部分女性對使用避孕藥產生「反安慰劑效應」，認為服用會對自身身體有害。示意圖。（法新社）

李惠芬／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《衛報》13日報導，一份最新研究發現，社群媒體的不實訊息，引發有關避孕藥的「反安慰劑效應」，促使女性對避孕藥產生負面看法，導致許多人最終放棄服用。

據報導，所謂「反安慰劑效應」與「安慰劑效應」是相反概念，意指即使患者沒有病，或已接受有效治療，但因對疾病或療效產生負面預期，而影響治療效果，甚至導致疾病。

英國雪菲爾大學（Sheffield University）心理學家指出，避孕藥仍是英國最受歡迎的避孕方式，但接受英國「國民醫療保健服務」（NHS）性健康服務，並使用避孕藥的女性比例，從2020年至2021年的39％，下降到2023年至2024年的28％，因此，他們首次將「反安慰劑效應」與避孕藥的使用聯繫起來。

性健康專家認為，避孕藥使用率的下降，以及3分之2使用避孕藥的女性在2年內停止使用避孕藥的事實，是近年來英格蘭和威爾斯地區墮胎數量急劇上升的主要原因。2022年墮胎數量達到歷史新高，達到25萬1377例，比上一年增加17％。

TikTok（抖音國際版）和YouTube網紅發布內容，警告女性不要使用避孕藥，並提倡使用「自然」避孕措施，可能是造成「反安慰劑效應」的原因。例如，有人聲稱避孕藥「損害我們的健康」，因為它有一些常見的副作用，包括據稱會增加甲狀腺問題、血栓和中風的風險。

研究共同作者韋伯斯特（Rebecca Webster）和里德（Lorna Reid）發現，「反安慰劑效應」涉及4個心理因素，這些因素與女性服用避孕藥的負面體驗有關，分別是：一開始就預期避孕藥有害、對藥物研發過程缺乏信心、認為藥物被過度使用且有害、自認對藥物敏感等。

韋伯斯特說明：「儘管這些因素的根源在於心理因素，但我們必須明白，這些對女性來說是非常真實的經歷，往往會影響她們是否繼續服用避孕藥的決定。」

他們的研究結果是基於一項針對275名18至45歲女性的研究，這些女性在過去18個月內曾使用過避孕藥。幾乎所有女性（266人，佔97％）在使用過程中都經歷過至少一種副作用。

研究結果顯示，女性從一開始就預期自己會對避孕藥產生負面體驗，而這種預期往往會自我實現。社群媒體上關於避孕藥的負面訊息，以及藥物有害或過度使用的觀念，增加她們對避孕藥產生不良反應的風險。

性健康專家巴特（Janet Barter）認為，自從COVID-19疫情以來，社群媒體上出現一些反事實、反大型製藥公司的言論，可能已對此產生影響。

