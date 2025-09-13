自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》不讓血糖失控 法國千萬網紅「葡萄糖女神」教戰喝咖啡

2025/09/13 15:10

黑咖啡在早餐後再喝。法國千萬網紅傑西．伊昌烏斯說，有助於穩住血糖；圖為情境照。（圖取自freepik）



李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕素有「葡萄糖女神」之稱的傑西．伊昌烏斯（Jessie Inchauspé）經營YouTube頻道「葡萄糖革命」，擁有168萬訂閱，其中影片「咖啡及其後果」上架一年，吸引271萬次觀看次數。傑西．伊昌烏斯指出，喝咖啡要選對喝法，血糖穩定又護胰島素。

傑西．伊昌烏斯說，研究顯示，經常喝咖啡的人罹患第二型糖尿病的風險更低。咖啡在肝臟中可以促進脂肪燃燒，並降低NAFLD（非酒精性脂肪肝）的風險；咖啡可能減少β細胞中粒線體的壓力。她認為，想改善血糖和胰島素穩定度，最重要還是調整飲食。

她指出，若曾戴過血糖監測器，可以發現即使喝黑咖啡也會使血糖上升，因為喝咖啡可能會增加壓力激素，身體會因這個壓力釋放額外的葡萄糖到血液中，尤其是壓力來時，血糖就飆高了。有人喝咖啡後會焦慮或發抖，也許正是這個原因導致血糖微幅飆升。

因此，傑西．伊昌烏斯認為，想穩定全天血糖，最好先吃早餐再喝咖啡。也有研究指出，若是前一夜睡不好，飯後喝咖啡比飯前喝，可以減少早餐引起的血糖飆升效果達50%。

對於喝咖啡，很多人都喜歡加糖，傑西．伊昌烏斯說，「糖」在體內分解成葡萄糖和果糖，引發血糖飆升，尤其空腹喝加糖咖啡時，血糖飆升最嚴重。她建議，可改用甜菊糖、羅漢果，或在咖啡上撒肉桂粉或可可粉。

再來是談到加牛奶，傑西．伊昌烏斯說，現在流行加燕麥奶，但她非常不鼓勵，因為這就如同在咖啡裡加進「液體澱粉」，所以，她建議改以牛奶或無糖堅果奶（如杏仁奶、開心果奶、椰奶、夏威夷果奶）。堅果奶含蛋白質與脂肪，不會像澱粉那樣加速血糖上升。

另外，傑西．伊昌烏斯發現，肯亞、坦尚尼亞、衣索比亞咖啡豆對血糖的影響，竟然是肯亞咖啡使血糖升高的幅度比較小，但是她認為，只是實驗性質，還要更大樣本實驗才能證明。

內分泌新陳代謝科醫師鄭畬方指出，長期喝黑咖啡，確實有助於降低血糖、減少第二型糖尿病風險。但他也警告，三合一即溶咖啡會讓血糖飆升，即使是無糖拿鐵，牛乳裡的乳糖仍會影響血糖。

