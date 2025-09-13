自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

助慢飛天使起飛 高雄橋頭馬術治療課程開訓

2025/09/13 14:53

高雄橋頭馬術中心今日舉行「馬術治療兒童關懷課程」開訓典禮。（余政憲提供）

高雄橋頭馬術中心今日舉行「馬術治療兒童關懷課程」開訓典禮。（余政憲提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕馬術有助於遲緩兒的身心治療，為幫助這些慢飛天使茁壯，八卦寮文教基金會於高雄橋頭馬術中心開辦「馬術治療兒童關懷課程」，今（13）日上午舉辦開訓典禮，將有12名學員在此進行3個月的治療課程。

　八卦寮文教基金會董事長余政憲表示，馬術治療課程今（2025）年已邁入第22年，至今陪伴超過200位學齡前身心障礙幼兒，看到孩子一點一滴的改變與進步，是他堅持推動這項資源密集、成本高昂的療育課程的最大動力。

　衛福部次長林靜儀南下出席開訓典禮，於致詞中指出，0至6歲是兒童發展的重要階段，3歲前更是關鍵黃金療育期。為落實賴清德總統「全面優化兒少醫療照護」的目標，中央自2024年7月1日起，新增6次兒童發展篩檢服務，由接受專業訓練的醫師執行，盼透過早期發現、早期介入，協助有需要的孩子在健康照護與家庭支持下安心成長。

　今年馬術治療課程共錄取12位來自南部地區的學員，主要療育需求以發展遲緩、腦性麻痺、自閉症為主，為期3個月共12堂課，將由專業治療師帶領，透過馬匹互動與感覺統合訓練，協助孩子提升肌耐力、肢體控制與情緒穩定。

　一名家長在2020年曾帶大女兒參與課程，今年則是小兒子參與，她說，家有2位特教兒都持有重大傷病與重度身障手冊，後來才確診是基因問題。姊姊參與課程後，走路步態變得明顯穩定，非常感謝基金會、治療師與支持課程的善心人士，也呼籲政府能將馬術治療納入常規療育服務，讓更多家庭獲得實質幫助。

