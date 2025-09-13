健康網》男性自慰助身心健康 除安撫自己也能防癌

不少人憂心自慰過度恐造成問題，國外泌尿科醫師史蒂芬建議，只要不將自慰當成情緒的唯一出口，成年人適當自慰並無不妥。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕男性總是有自慰需求，而「頻率」，也就是一個月、一週甚至一天內應該自慰幾次，總是讓多數男性感到困惑。擁有34.8萬位訂閱的德國網紅醫師史蒂芬（Dr. Stefan Buntrock）時常在頻道暢談與男性性健康相關的內容，在談到「男性自慰」時，他認為自慰有助緩解壓力與情緒；然須小心的是，不應成為主要的情緒出口。

史蒂芬表示，男性自慰時，能夠使大腦內多巴胺增加，啟動獎勵系統，甚至使自己感覺「療癒」，因此自慰可以當成是一個面對壓力、孤獨感的方法；他認為，雖然各界研究皆未提出適當的自慰頻率，但有個細節很重要：倘若自慰成了一個人逃避應付情緒的主要方法，則須格外當心。

請繼續往下閱讀...

另外史蒂芬分享一則研究指出，有1項根據3萬名參與者的研究證明，每月若能自慰21次以上，罹患前列腺癌的風險將有望降低33%。上面兩項說法顯示，自慰在身心上是有助益的。

不過世界各國國情與宗教對於自慰的態度不相同，甚至有部分文化將其與「罪惡」連結。史蒂芬表示，過去有研究提出一項假設：自慰可以作為一種生物學準備，透過改善精子品質或加速射精來提高繁殖的競爭優勢。另一個假設則認為，它可能幫助地位較低的雄性，在被其他雄性取代之前進行繁殖。因此，他認為「自慰是好是壞」這問題不恰當，因為就醫學或社會層面，兩者答案是大大不同的。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法