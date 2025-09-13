自由電子報
晴時多雲

健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

吃藥配咖啡會出事？ 咖啡因恐削弱抗生素藥效

2025/09/13 14:21

一項最新研究顯示，咖啡因等日常飲食成分，可能會影響細菌對抗生素的抗藥性。示意圖。（圖取自freepik）

一項最新研究顯示,咖啡因等日常飲食成分,可能會影響細菌對抗生素的抗藥性。示意圖。(圖取自freepik)

李惠芬／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學新聞網站《科學日報》（ScienceDaily）報導，德國圖賓根大學與符茲堡大學的一組研究團隊發現，我們日常飲食中的成分，包括咖啡因，竟可能在分子層面上，影響細菌對抗生素的抗藥性，悄悄地削弱藥物效果。這項由布羅查多（Ana Rita Brochado）教授領導的研究，其成果已發表於科學期刊《公共科學圖書館：生物學》（PLOS Biology）。

研究團隊在系統性篩選了94種物質後發現，即使是像含咖啡因飲料這類沒有直接抗菌效果的物質，也能微妙但系統性地影響細菌的基因調控。布羅查多教授解釋了其分子機制，簡單來說，咖啡因就像是向大腸桿菌發出了一個「警報信號」。收到信號後，細菌內部一個名為「Rob」的管理者（基因調節劑蛋白）便會啟動防禦機制，下令改變或關閉部分負責吸收外來物質的「城門」（運輸蛋白）。

咖啡因觸發「拮抗交互作用」

這個防禦舉動的直接後果，便是導致像希普羅沙星（ciprofloxacin）這類抗生素的軍隊被擋在門外，無法有效進入細菌體內發揮作用。最終，咖啡因削弱了抗生素的效果，研究人員將此現象稱為「拮抗交互作用」（antagonistic interaction）。有趣的是，這種削弱效果在與大腸桿菌親緣關係相近的沙門氏菌中並未出現，顯示即使在相似的細菌中，相同的環境刺激也可能導致不同的反應。

這項研究，為理解所謂的「低水平」抗生素抗藥性做出了重要貢獻。這種抗藥性，並非源於典型的抗藥性基因，而是來自細菌的調控與環境適應。研究結果可能對未來的治療方式產生影響，例如在治療期間，應更審慎地考量患者的飲食內容與份量，以確保藥物能發揮最大效力。

