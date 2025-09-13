健康網》黃仲崑自覺罹帕金森氏病 每7年輕人有1人發病

藝人黃仲崑近日受訪時，提到自己的父親是因帕金森氏症過世；而自己也可能有類似疾病。（記者陳奕全攝）

〔健康頻道／綜合報導〕現年66歲的藝人黃仲崑在近日媒體聯訪時，坦言自己的父親有帕金森氏病，而自己也察覺有類似症狀，像是手容易發抖等。

黃仲崑談到自己的父親是因帕金森氏症過世，現在左手已經很難拿麥克風。但他坦然面對自己的狀況。而黃仲崑太太黃露蕙表示，部分醫師認為他的狀況是原發性震顫，並非帕金森氏症；他甚至主動提議參加實驗性治療。

黃仲崑太太黃露蕙lulu直言，部分醫師認為他的抖動是其他狀況，而非帕金森氏症。（記者陳奕全攝）

三軍總醫院衛教資料說明，巴金森氏病（Parkinson’s disease）是一種漸進性的中樞神經退化疾病。此病好發於老年人，患者常在50至80歲間發病。過去的流行病學調查指出，60歲以上流行率約1%；70至80歲則約2%；且在男性的罹病比率較女性稍高。要注意的是，巴金森氏病並不是老年人所特有，平均每7個病人中，就有一位發病年齡是在30至40歲。

巴金森氏病的常見症狀有：

●靜止性顫抖：患者在休息靜止狀態下，手指／手臂會不自主地抖動，頻率每秒約3到5次，反之如果患者手正維持特定姿勢或活動，比如以手拿茶杯喝水，則不會有抖動的情形。這種症狀，通常是從一隻手或一隻腳開始。大約有百分之七十到八十的患者，會有此類症狀。

●肢體肌肉僵硬：患者的肌肉會變得僵硬，比如手腳關節或脖子的肌肉會變得很僵硬。患者臉部的肌肉也會變僵硬，看起來好像沒有任何的表情，在醫學上稱此為「撲克臉」。

●動作緩慢或減少：患者的動作會漸進地變緩慢，一些日常生活的動作，如起身，翻身、講話、吞嚥、走路行動等，都變得越來越慢。患者也因此很難去作重覆的快速動作，且容易疲勞。

●平衡失調：隨著病程的進展，患者的姿勢、步伐也會不正常，失去平衡感，容易摔倒。

除了以上常見的運動障礙症狀外，患者也常會有疼痛、睡眠障礙、自主神經失調，及其他精神方面的症狀，如憂鬱、躁動、困惑、焦慮、認知功能障礙及失智等。

