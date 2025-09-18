健康網》男性尿流分岔別慌 醫：多為生理因素 3症狀應就醫

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕表示，小便分岔並不一定代表身體出了大問題，可能只是晨勃、射精後或包皮過長等「生理性」因素造成，不需過度緊張；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕上廁所時若發現尿流分岔，許多男性往往既困惑又擔心。恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕表示，小便分岔並不一定代表身體出了大問題，可能只是晨勃、射精後或包皮過長等「生理性」因素造成，不需過度緊張。但若頻繁出現，甚至伴隨排尿困難、尿流變細、頻尿等症狀，建議尋求泌尿科醫師診斷與治療。

陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」發文說明，男性小便分岔的主要分為「生理性」跟「病理性」所造成，若為偶發性的分岔則不需太過擔心，但若狀態持續、或成為常態性則建議就醫。以下是尿流分岔的可能原因：

●生理性

1.剛睡醒晨勃：常見是晨勃導致海綿體充血，壓迫尿道使尿道變細出現分岔或亂噴。

2.射精後充血：主要是射精後海綿體充血尚未全消退，壓迫到尿道導致尿道狹窄而小便分岔。

3.包皮過長：包皮過長未向後翻開，可能阻擋尿道出口，容易導致小便分岔。

●病理性

1.發炎或分泌物：感染尿道炎、包皮炎、龜頭炎或性傳染病等，發炎時分泌物容易阻塞尿道口；或是炎症痊癒後出現疤痕組織，也會導致尿道變窄造成分岔。

2.創傷或手術：陰莖、會陰部曾受傷，或進行過尿道鏡、膀胱鏡、導尿管放置等手術，可能造成尿道黏膜受損形成疤痕。

3.攝護腺肥大：良性攝護腺增生會擠壓尿道，造成排尿困難與分岔。

4.尿道結石：尿道內若出現結石，可能造成排尿通道阻塞、引起分岔。

5.腫瘤病變：若尿道或膀胱出現腫瘤，可能影響正常的收縮功能，影響排尿。

小便分岔 這樣治

陳鈺昕說明，若尿尿分岔的狀態遲遲未改善，建議儘快尋求泌尿科醫師的專業診斷，依不同的病因來做處置。常見的治療方式有：

1.尿道狹窄：透過尿道重整手術來修復尿道結構（如尿道擴張術、內視鏡尿道切開術…等）。

2.包皮過長：建議可藉由包皮環切手術（割包皮）來改善。

3.攝護腺肥大：依據實際情況配合藥物或手術治療。

陳鈺昕提醒，除了小便分岔之外，若合併出現排尿困難、頻尿、尿流變細變慢等症狀時，建議先尋求泌尿科醫師診斷與治療。

