晴時多雲

健康網》多滑1小時手機少睡24分鐘 研究：失眠風險增59％

2025/09/16 21:50

研究顯示，睡前每多滑1小時手機，睡眠時間就會縮短24分鐘，同時失眠風險增加59%；其情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕串流影音一集接一集看不停，大數據推送的短影片看到停不下來，等到回過神來時間已過凌晨12點！光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部醫師黃聖凱分享，2025年1項發表在《Frontiers in Psychiatry》的研究顯示，睡前每多滑1小時手機，睡眠時間就會縮短24分鐘，同時失眠風險增加59%，它有專業名詞，叫做「睡眠拖延」。

黃聖凱在臉書專頁「醫病醫心 知己知鼻｜台中光田耳鼻喉科 黃聖凱醫師」發文分享，10年前的心理學研究就發現，許多人明知道該睡，卻因為想要擁有一些「me time」，而不自覺選擇熬夜，長期下來，不僅導致慢性睡眠不足，還會增加「焦慮、憂鬱、肥胖、糖尿病與心血管疾病」的風險。

不被干擾睡眠的me time作法

●限定30分鐘：設個鬧鐘，滑完就放下手機，別讓螢幕變黑洞。

●換個方式放鬆：聽音樂、看本書、靜坐冥想都很好。

●把手機移出臥室：把手機遠離床，沒辦法抵擋誘惑就遠離，這是最有效的阻斷。

●白天找零碎時間：與其夜晚報復性熬夜，不如利用白天零碎時間做點自己喜歡的事情，分散出小片段「Me Time」。

