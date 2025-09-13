限制級
健康網》健康生活反而不舒服？ 醫：是身體警報系統重啟
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕明明開始運動、飲食也變清淡了，為什麼反而覺得更累、更不舒服？內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯指出，這是身體警報系統重新啟動，過去長期維持在不健康的生活方式裡，身體就像一個被雜訊掩蓋的警報器，一旦開始改變，身體的「感測器」會重新被打開，那些原本被忽略的訊號，就會再次被感覺到。
陳潔雯在臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文說明，當熬夜熬到習慣了隔天昏沉，覺得「這就是正常」；長期高糖飲食不會注意到血糖波動，只覺得「下午需要咖啡」；久坐不動沒有肌肉痠痛，因為肌肉幾乎沒在運作。
健康生活後不舒服原因
●飲食調整後的代謝適應：減少了添加糖與精緻澱粉，血糖開始回到正常曲線，過程中可能覺得頭昏或容易餓。
●運動後的肌肉反應：肌肉在休眠很久之後第一次被啟動，痠痛其實是修復與生長的表現。
●規律作息後的睡眠反差：長期熬夜的人，一旦提早入睡，可能反而先經歷「翻來覆去」的調整期。
真正身體警訊
陳潔雯說，雖然大部分的不適是「正常過渡期」，但有些狀況還是要小心，如果出現以下情況，就要特別留意，必要時尋求專業協助。
●運動後不是痠痛，而是劇烈疼痛、關節腫脹。
●飲食調整後不是輕微暈眩，而是頻繁冒冷汗、頭暈想吐。
●睡眠調整後不是短暫失眠，而是持續嚴重失眠影響白天生活。
