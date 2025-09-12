健康網》結紮不等於立刻零精蟲！ 醫：半年後複驗還「有」再緊張

好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩提到，術後原本殘留在輸精管中的精蟲，需要一段時間才會完全排空；圖為示意圖。（圖取自shuttertstock）

〔健康頻道／綜合報導〕「老公去年4月結紮，10月複驗時確認0精蟲，結果最近檢驗卻又驗出精蟲！醫師甚至說『好像又接通了』？」好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩提到，很多人看到這個案例，心裡都會冒出各種疑問，但事實上，這並不是什麼都市傳說。臨床上，確實有少數病人會遇到類似的情況。很多人以為結紮等於立刻、永久「零精蟲」，但實際上還有一些必須知道的細節與觀念需要釐清：

戴定恩在臉書專頁「暖男 戴定恩醫師 泌尿科推薦 割包皮 結紮 低能量震波 菜花全方位 攝護腺」發文分享4個結紮後的常見問題。

1.為什麼還驗得到？

結紮的方式是「切斷輸精管」，但術後原本殘留在輸精管中的精蟲，需要一段時間才會完全排空。這也是為什麼醫師都會叮嚀術後3個月、累積20次以上射精後，再回來做精液檢查。如果還驗到少量精蟲，可能只是還沒完全排乾淨，不代表手術失敗。

2.什麼情況才算失敗？

若術後半年以上仍持續有「活動精蟲」，才需要警覺可能是：輸精管自然再通（極少見，但確實可能發生）、手術部位癒合異常，讓精子又找到出口。這時候醫師才會建議進一步評估，甚至二次手術。

3.二次結紮常見嗎？

其實非常少！大部分病人在第一次結紮後，複檢就能順利「完全無精蟲」。少部分需要二次結紮，多半是因為體質或傷口癒合方式特殊。所以，別因為聽到「有人還有精蟲」就過度緊張，大多數人一次就能成功。

4.術後一定要複檢！

最常見的問題其實不是「術後失敗」，而是「沒有回診驗精蟲」！很多人覺得手術做完就沒事，結果忽略了後續檢查，反而增加意外懷孕的風險。複檢才是保險，確認真的「零精蟲」後，才能放心。

戴定恩提醒，結紮是一個高效、長效的避孕方式，但也不是「做完就完全不用管」。術後3個月，20次以上射精後，務必回診驗精蟲，這才是保障自己、保障伴侶最重要的一步！

