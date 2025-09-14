健康網》2碗酸菜白肉湯就超標 火鍋湯底「鈉」含量高

營養師高敏敏指出，鈉含量高的火鍋湯底有酸菜白肉鍋、麻辣鍋、羊肉爐、薑母鴨、藥膳鍋。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人飲控時最愛用火鍋當正餐，覺得「食材自己挑、湯裡燙一燙」好像很健康，不過營養師高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」指出，有些鍋底熱量和鈉含量高得嚇人，像是酸菜白肉鍋2碗湯650毫升，雖然熱量僅500大卡，但鈉含量卻高達3600mg，甚至超過衛福部的每日建議2400mg（約6克鹽），其他「鈉」麼高鍋底還有麻辣鍋、羊肉爐、薑母鴨、藥膳鍋。

健康吃鍋小訣竅

●少油烹調、半水酒：高敏敏說，很多人喜歡在麻油雞和薑母鴨中加入米酒來調味，如果是有高血壓、尿酸過高的朋友，務必小心攝取，減少酒及麻油的用量，使用半水酒烹調；享用前記得將浮油刮除，減少油脂攝取。

●必加蔬菜、營養才均衡：一般薑母鴨或麻油雞等，都是以肉為主，高敏敏建議，加入蔬菜類下去熬煮，以增加膳食纖維的攝取。

●選擇「輕」醬料，避開「稠」醬料：少使用豆瓣醬或豆腐乳調味；建議以蔥、蒜、辣椒、蘿蔔泥為主，加入少許醬油，吃原味的也是最好的選擇。

●少吃加工製品：以原型食材為主，避免像是蛋餃、魚餃、丸子、蟹肉棒、油豆腐等加工製品，可以以蔬菜、魚肉、雞肉、海鮮、豆腐等為主。

●量身打造適合自己的食材，聰明選擇：高敏敏說，雖然吃飯皇帝大，但了解食材適不適合自己也很重要，一般人建議以青菜為主，以肉為輔 多吃原型食材，可以多增加菇類、藻類的攝取，維持營養均衡。

吃鍋注意族群

●飲控者：選少油少鈉鍋底，避免食材吸附過多油脂負擔。

●高血壓者：建議減少烹調使用的酒量及醬料，以免血壓過高。

●自體免疫疾病者：若是紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、乾廯患者，進補可能導致免疫過度亢進。

●痛風患者：減少喝湯，避免過多的普林使尿酸上升、誘發或加重痛風發作，也須注意肉的份量並多喝水。

●易長痘痘粉刺者：避開高油脂鍋底與食材，避免油脂分泌旺盛。

●腎臟病友：湯及肉類蛋白質中的磷含量偏高，有腎臟疾病的患者要注意攝取量。

●糖尿病者：建議以少油、高纖食材為主，而像是南瓜、芋頭、玉米、山藥等主食類食物，則要注意攝取量，以免血糖過高。

●易嘴破、皮膚濕疹者：嘴巴潰瘍、皮膚尋麻疹、濕疹、皮膚紅腫癢的情況下，身體已處於發炎狀態，若在此時進補，恐造成發炎狀況加重，反而延長病情。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

