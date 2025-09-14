自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》2碗酸菜白肉湯就超標 火鍋湯底「鈉」含量高

2025/09/14 08:30

營養師高敏敏指出，鈉含量高的火鍋湯底有酸菜白肉鍋、麻辣鍋、羊肉爐、薑母鴨、藥膳鍋。（資料照）

營養師高敏敏指出，鈉含量高的火鍋湯底有酸菜白肉鍋、麻辣鍋、羊肉爐、薑母鴨、藥膳鍋。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人飲控時最愛用火鍋當正餐，覺得「食材自己挑、湯裡燙一燙」好像很健康，不過營養師高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」指出，有些鍋底熱量和鈉含量高得嚇人，像是酸菜白肉鍋2碗湯650毫升，雖然熱量僅500大卡，但鈉含量卻高達3600mg，甚至超過衛福部的每日建議2400mg（約6克鹽），其他「鈉」麼高鍋底還有麻辣鍋、羊肉爐、薑母鴨、藥膳鍋。

健康吃鍋小訣竅

●少油烹調、半水酒：高敏敏說，很多人喜歡在麻油雞和薑母鴨中加入米酒來調味，如果是有高血壓、尿酸過高的朋友，務必小心攝取，減少酒及麻油的用量，使用半水酒烹調；享用前記得將浮油刮除，減少油脂攝取。

●必加蔬菜、營養才均衡：一般薑母鴨或麻油雞等，都是以肉為主，高敏敏建議，加入蔬菜類下去熬煮，以增加膳食纖維的攝取。

●選擇「輕」醬料，避開「稠」醬料：少使用豆瓣醬或豆腐乳調味；建議以蔥、蒜、辣椒、蘿蔔泥為主，加入少許醬油，吃原味的也是最好的選擇。

●少吃加工製品：以原型食材為主，避免像是蛋餃、魚餃、丸子、蟹肉棒、油豆腐等加工製品，可以以蔬菜、魚肉、雞肉、海鮮、豆腐等為主。

●量身打造適合自己的食材，聰明選擇：高敏敏說，雖然吃飯皇帝大，但了解食材適不適合自己也很重要，一般人建議以青菜為主，以肉為輔 多吃原型食材，可以多增加菇類、藻類的攝取，維持營養均衡。

吃鍋注意族群

●飲控者：選少油少鈉鍋底，避免食材吸附過多油脂負擔。
●高血壓者：建議減少烹調使用的酒量及醬料，以免血壓過高。
●自體免疫疾病者：若是紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、乾廯患者，進補可能導致免疫過度亢進。
●痛風患者：減少喝湯，避免過多的普林使尿酸上升、誘發或加重痛風發作，也須注意肉的份量並多喝水。
●易長痘痘粉刺者：避開高油脂鍋底與食材，避免油脂分泌旺盛。
●腎臟病友：湯及肉類蛋白質中的磷含量偏高，有腎臟疾病的患者要注意攝取量。
●糖尿病者：建議以少油、高纖食材為主，而像是南瓜、芋頭、玉米、山藥等主食類食物，則要注意攝取量，以免血糖過高。
●易嘴破、皮膚濕疹者：嘴巴潰瘍、皮膚尋麻疹、濕疹、皮膚紅腫癢的情況下，身體已處於發炎狀態，若在此時進補，恐造成發炎狀況加重，反而延長病情。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中