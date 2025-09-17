自由電子報
健康網》熱身很重要！5大運動傷害與處置這樣做

2025/09/17 09:05

竹北東元綜合醫院骨科主治醫師張耀元表示，預防勝於治療，充足熱身、循序漸進、強化肌力、優化動作，是避免所有運動傷害的共通關鍵。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕跑步跑一跑腳踝扭傷、膝蓋隱隱作痛，打籃球上籃小腿拉傷，重訓時手肘一陣刺痛，竹北東元綜合醫院骨科主治醫師張耀元表示，這些都是常見的運動傷害，並提醒預防勝於治療，充足熱身、循序漸進、強化肌力、優化動作，是避免上述所有傷害的共通關鍵。

張耀元在臉書專頁「重返球場就看我 骨科醫師張耀元 l 肩膝關節鏡 人工關節 l 竹北新竹苗栗運動醫學推薦」發文指出，對運動的熱愛，不該以疼痛收場，盤點在門診最常見的5大運動傷害，並分享第一時間的處理原則，幫助你安全運動、遠離傷害，若疼痛持續不退或已影響到日常生活，請務必尋求專業骨科醫師的協助，做出正確診斷，避免小傷變大患。

門診最常見的大運動傷害

●腳踝扭傷：最常見於跳躍落地不穩或踩到不平地面。
急性期請牢記RICE原則：休息（Rest）、冰敷（Ice）、加壓（Compression）、抬高（Elevation）。

●肌肉拉傷：常因熱身不足就強力衝刺或發力造成，以大腿後肌（股二頭肌）、小腿肌群最常見。
當下應立即停止運動、充分休息，待急性期後再進行溫和伸展。

●跑者膝：長跑或爬梯後膝蓋前側或外側隱隱作痛，多為過度使用造成。
除了休息與冰敷，強化臀部與大腿肌力以分擔膝蓋壓力，才是治本之道。

●網球肘：不只網球，任何反覆抓握的動作（如重訓、攀岩）都可能引發手肘外側肌腱發炎。
關鍵在於讓手臂多休息，並學習伸展手腕肌群。

●肩關節夾擠症候群：常見於游泳、重訓等手臂需反覆「高舉過頭」的運動。
應暫停會引發疼痛的動作，並著重於旋轉肌袖的肌力訓練與動作模式優化。

