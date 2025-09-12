自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》長者聽不到恐致安全問題 65歲以上定期聽力檢查

2025/09/12 19:55

耳鼻喉科醫師王曜提醒，家屬要記得帶65歲以上長者定期聽力檢查，及早發現聽力問題並採取治療措施；情境照。（圖取自shutterstock）

耳鼻喉科醫師王曜提醒，家屬要記得帶65歲以上長者定期聽力檢查，及早發現聽力問題並採取治療措施；情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當家中長輩年紀增長，除了講話音量得越來越大聲外，可能還會聽不到喇叭聲、火警警報，進而增加危險，耳鼻喉科醫師王曜提醒，家屬要記得帶65歲以上長者定期聽力檢查，及早發現聽力問題，並採取治療措施。

王曜在臉書專頁「空軍衛國 醫師保家 耳鼻喉科王曜院長｜鼻過敏 耳鳴 打鼾｜桃園八德中壢」說明， 隨著年齡增長，內耳的聽覺細胞會逐漸老化，導致聽力下降，這是一種自然現象。然而，長期噪音暴露、某些疾病或藥物也可能加速聽力衰退，不僅影響溝通，還會影響長輩的生活品質和心情。

聽力衰弱可能問題

●社交孤立：聽不清楚會減少與他人的互動，長輩可能因此感到孤單、退縮。
●溝通障礙：聽錯或無法理解話語，容易導致家人間的誤解與摩擦。
●認知功能影響：長期聽力刺激不足，可能與認知功能下降有關。
●安全問題：聽不到警示聲音（如車聲、火警），可能增加危險。

家屬協助改善技巧

●改善溝通方式：面對面溝通，讓長輩能看到口型；放慢語速、咬字清晰，避免大聲喊叫；使用簡單句型，必要時重複或換個說法；確認長輩是否理解，而非只是點頭。
●創造良好聆聽環境：減少背景噪音，關掉電視或收音機；選擇光線充足、安靜的場所溝通。
●定期聽力檢查：65歲以上的長者應每年進行聽力檢查，及早發現聽力問題並採取治療措施。
●考慮輔具協助：在醫師建議下，考慮使用助聽器來改善聽力，並幫助溝通更加順暢。
●給予耐心與支持：理解長輩的挫折感，給予鼓勵，讓他們感受到關心和重視。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中