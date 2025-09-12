健康網》長者聽不到恐致安全問題 65歲以上定期聽力檢查

耳鼻喉科醫師王曜提醒，家屬要記得帶65歲以上長者定期聽力檢查，及早發現聽力問題並採取治療措施；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕當家中長輩年紀增長，除了講話音量得越來越大聲外，可能還會聽不到喇叭聲、火警警報，進而增加危險，耳鼻喉科醫師王曜提醒，家屬要記得帶65歲以上長者定期聽力檢查，及早發現聽力問題，並採取治療措施。

王曜在臉書專頁「空軍衛國 醫師保家 耳鼻喉科王曜院長｜鼻過敏 耳鳴 打鼾｜桃園八德中壢」說明， 隨著年齡增長，內耳的聽覺細胞會逐漸老化，導致聽力下降，這是一種自然現象。然而，長期噪音暴露、某些疾病或藥物也可能加速聽力衰退，不僅影響溝通，還會影響長輩的生活品質和心情。

聽力衰弱可能問題

●社交孤立：聽不清楚會減少與他人的互動，長輩可能因此感到孤單、退縮。

●溝通障礙：聽錯或無法理解話語，容易導致家人間的誤解與摩擦。

●認知功能影響：長期聽力刺激不足，可能與認知功能下降有關。

●安全問題：聽不到警示聲音（如車聲、火警），可能增加危險。

家屬協助改善技巧

●改善溝通方式：面對面溝通，讓長輩能看到口型；放慢語速、咬字清晰，避免大聲喊叫；使用簡單句型，必要時重複或換個說法；確認長輩是否理解，而非只是點頭。

●創造良好聆聽環境：減少背景噪音，關掉電視或收音機；選擇光線充足、安靜的場所溝通。

●定期聽力檢查：65歲以上的長者應每年進行聽力檢查，及早發現聽力問題並採取治療措施。

●考慮輔具協助：在醫師建議下，考慮使用助聽器來改善聽力，並幫助溝通更加順暢。

●給予耐心與支持：理解長輩的挫折感，給予鼓勵，讓他們感受到關心和重視。

