健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》外送手搖飲千萬別去冰？ 營養師解析食安2原因

2025/09/14 10:48

營養師黃雅鈺指出，外送飲料千萬別去冰，因飲料從製程到送達有一定時間，若無冰塊保持低溫，易有變質風險；示意圖。（圖取自freepik）

營養師黃雅鈺指出，外送飲料千萬別去冰，因飲料從製程到送達有一定時間，若無冰塊保持低溫,易有變質風險；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕氣候炎熱下，怕喝多冷飲太傷身，外送點餐特別選「去冰」，其實隱藏看不到的食安危機。營養師黃雅鈺指出，外送飲料千萬別「去冰」，因為在氣候高溫下，飲料從製程到送達有一定時間，若無冰塊保持低溫，易有變質風險。此外，添加乳製品、豆漿等飲品富含蛋白質，若變質輕者引起腹瀉，嚴重甚至可能造成食物中毒。另也提醒，外送飲品應在1-2小時內飲用完畢，才能喝得新鮮又安心。

冰塊維持低溫有助保鮮

黃雅鈺於臉書專頁「營養師Couple食記」發文指出，日常若有點外送飲料時，請務必要加冰塊，千萬不要去冰。為什麼不要去冰？因為在這麼炎熱的天氣裡，飲料從製作完成到送達顧客手裡時間不定，若無冰塊維持一定低溫，路途上隨時有可能變質，因此建議不要去賭一個未知的風險。

含蛋白質飲品尤須小心變質

至於點哪些飲料須特別小心？黃雅鈺說明，含鮮奶、豆漿類的飲品，例如：各種茶類拿鐵、多多飲品、豆漿茶類等，因鮮奶、豆漿都是蛋白質含量豐富的飲品，一旦變質又喝下肚，輕者恐引起腹痛及腹瀉，嚴重時還可能導致食物中毒，所以不可不慎。

黃雅鈺也提醒，外送飲品應盡量在最佳賞味期1-2小時內喝完，這個最佳賞味期，其實也是安全保鮮期。另也務必要注意放置地點的溫度，才能保持飲品新鮮度。

此外，黃雅鈺特別指出，點手搖飲也須注意糖量、頻率跟熱量，並提供以下資訊作為參考原則：

●純茶類基底熱量通常比較低。

●能夠盡量減少糖量會更好，熱量也更低。

●注意高熱量配料（如珍珠、椰果等）。

●更換成較低熱量配料（如仙草凍、愛玉、奇亞籽等）或選擇不加料。

黃雅鈺強調，注意高熱量飲品的飲用頻率，建議控制在1週最多1次或少於1次，這樣拉長時間區間到1個月，便能控制在1個月4次以內。由於每個人適合的狀況有所不同，若有其他慢性病控制中或是減重者，也應視情況調整。

