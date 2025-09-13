健康網》陪孩子讀出樂趣！ 心理師曝4招培養閱讀習慣

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新分享，其實閱讀不是天生就會的興趣，而是需要慢慢培養的習慣。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕週末的下午，電視關掉，孩子開始喊「好無聊！」這時候，他會吵著要你陪玩、要求 3C，還是能自己拿起一本書來看呢？台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新分享，其實閱讀不是天生就會的興趣，而是需要慢慢培養的習慣。建議家長可以從故事開始，循序漸進地陪孩子探索有興趣的主題，並抓住書本與生活的連結，避免閱讀任務化。

黃閎新於臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」發文分享，4招爸媽陪孩子閱讀的小撇步。

1.從故事開始：如果孩子年紀還小，就用講故事、共讀繪本來陪伴。別怕加點誇張的表情或角色對話，孩子會覺得更有趣，也會期待下一次的「故事時間」。

2.循序漸進，探索興趣：當孩子能自己讀書時，可以循序漸進準備不同主題的書。恐龍、太空、冒險故事，甚至孩子日常生活遇到的科學知識，都是很好的選擇。

3.抓住生活中的時機：孩子如果在外面看到書裡的內容而興奮分享，那就是絕佳時機。爸媽能呼應孩子的觀察，閱讀就會不再只是紙上的文字，而是和生活連在一起。

4.避免「任務化」：別急著要求孩子像做報告一樣重述重點。讓閱讀保持輕鬆和樂趣，孩子才會願意繼續。

黃閎新提到，其實「閱讀」的範圍比我們想像的更廣：

1.從繪本慢慢過渡到純文字書，重點是孩子覺得有趣，而不是形式。

2.漫畫同樣有價值，很多孩子特別喜歡漫畫式的科普、歷史知識，理解效果反而更好。

黃閎新提醒，即使是寶可夢圖鑑，當孩子能清楚描述不同分類和特徵，那也是一種專注與耐心的展現，更重要的是，他們有動機想把所知分享給別人。閱讀需要時間累積，不會一夕之間變成習慣。但只要家長願意陪伴，並且給孩子多一點選擇和空間，書裡的世界就會慢慢變得比想像中更有趣。

