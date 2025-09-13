健康網》研究：1天「這樣運動」1分鐘 降死亡風險近4成

想達到每天運動的目標著實困難，但有研究提醒，只要一天一分鐘，與小孩玩或爬樓梯，做點讓你很累的事就是好的開始。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕按時運動並不容易，特別是天氣欠佳（不論下大雨或過於炎熱），連想去健身中心都格外困難。新的研究發現，若能在生活中融入稍微激烈的運動，像是爬樓梯、與小朋友一起跑跳，每天只要1分鐘，就能幫助你更健康！

據外媒《Men's Health》報導，雪梨大學教授艾曼紐帶領的研究團隊發表的研究，想知道「在日常生活中完成的高強度間歇性體力活動 （vigorous intermittent lifestyle physical activity,VILPA，下面簡稱零碎運動）是否能提供一種高效且可持續的體力活動累積途徑，能否成為持續性體能活動；研究發現7天只要420秒，意即一天僅1分鐘即可。

研究人員邀請3293名平均年齡為51歲的成年人，須配戴穿戴式裝置一整個禮拜，評估他們的正常活動量，以及劇烈運動的時間，追蹤時間長達6年。其中劇烈運動除了刻意為之的認真運動以外，也包含偶發運動，例如搬重物、爬樓梯或與小朋友跑跑跳跳等。

結果顯示，每天只要做到1分鐘的劇烈活動，6年內死亡風險比完全不運動的人低38%。研究更強調，不需要連續1分鐘，在一天內分成好幾次也可以，只要達到1分鐘即可。只是艾曼紐提醒，「這項研究的參與者是過去完全不運動的人，因此只要能動起來，就是好的開始。」英國醫療服務體系建議成年人每週至少進行150分鐘的中等強度運動，相較之下1週1分鐘太短了；僅是希望民眾能夠在日常生活中增加運動量，找出運動樂趣。他補充，這項研究很難找出確實的因果關係。

