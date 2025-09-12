自由電子報
健康網》鼻瘜肉手術後照護4招 恢復快又好！

2025/09/12 20:27

輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳指出，正確的術後照護不僅能加速恢復，更能避免併發症，確保手術效果長期維持；示意圖。（圖取自freepik）

輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳指出，正確的術後照護不僅能加速恢復，更能避免併發症，確保手術效果長期維持；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕鼻瘜肉切除手術雖然是微創手術，但術後的鼻腔內部就像一個「小工地」！輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳指出，手術部位需要時間癒合，鼻黏膜需要重新修復，而且要預防感染和沾黏的發生。正確的術後照護不僅能加速恢復，更能避免併發症，確保手術效果長期維持。

胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」分享，鼻瘜肉切除術後照護4大關鍵步驟：

1.正確的鼻腔清潔與沖洗

術後最重要的就是保持鼻腔清潔！醫師通常會建議使用生理食鹽水進行鼻腔沖洗，每天3-4次。使用洗鼻器時，水溫要接近體溫（約37°C），壓力要溫和，避免用力過猛造成傷口出血。沖洗時要讓鹽水從一側鼻孔流入，從另一側流出，這樣可以有效清除血塊、分泌物和細菌。

2.按時使用處方藥物

醫師開立的藥物一定要按時服用！通常包括抗生素預防感染、類固醇鼻噴劑減少發炎和沾黏、以及止痛藥緩解不適。類固醇鼻噴劑特別重要，它不僅能控制術後發炎反應，還能預防鼻瘜肉復發。使用鼻噴劑時，要注意正確的噴法：頭部稍微前傾，噴嘴朝向外側鼻壁，避免直接噴向鼻中膈。即使症狀改善了也不要自行停藥，一定要按照醫師指示，完成整個療程。

3.避免刺激性活動和環境

術後2-3週內要特別注意避免刺激鼻腔的活動！包括：用力擤鼻涕（應該輕輕擦拭）、挖鼻孔、激烈運動、提重物、彎腰低頭時間過長等。這些動作都可能增加鼻腔壓力，導致出血或影響傷口癒合。環境方面也要注意避免灰塵、花粉、香菸煙霧、強烈香水等刺激物。建議在家中使用空氣清淨機，外出時可以戴口罩保護鼻腔。

4.定期回診追蹤檢查

術後回診是確保恢復順利的關鍵！醫師會視傷口狀況在術後安排回診檢查。回診時醫師會清除鼻腔內的血塊和分泌物，檢查傷口癒合情況，並評估是否有沾黏形成。如果發現問題可以及時處理，避免影響最終效果。患者需要在診間進行鼻部局部治療，雖然會有些不適，但這是確保手術成功的重要步驟。

胡皓淳提醒，鼻瘜肉手術的成功不只靠手術技術，術後照護同樣重要！只要按照醫師指示，做好這4項照護重點，大部分患者都能獲得滿意的恢復效果。

