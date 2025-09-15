健康網》郭富城早上6點才睡 醫談健康睡眠習慣

郭富城近日坦承他時常在早上6點才就寢。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔健康頻道／綜合報導〕香港天王郭富城日前在節目上自曝生活習慣，每天早上6點才睡覺，睡到下午1、2點才起床，固定都有睡到7、8個小時。大家都知道熬夜不好，但這樣日夜顛倒、但睡眠充足的睡眠模式，對身體會有不好影響嗎？而且看郭富城長期這樣的作息方式，身體狀況還是維持的很不錯；精神科醫師楊聰財分享，有睡滿7到8小時，但是日夜顛倒，即便有睡飽，對健康仍然會有負面影響。

關於郭富城的狀況，楊聰財認為，他的作息習慣很可能屬於「睡眠相位後移症候群」（Delayed Sleep Phase Syndrome, DSPS）。這是一種常見的晝夜節律睡眠障礙，主要是生理時鐘比一般人慢。

楊聰財詳細說明，他們的「24小時」生理週期比實際的24小時長，導致他們每天的作息時間都會比前一天稍微延後。這類人特徵是：入睡時間和起床時間比正常人晚，通常延遲2小時以上；睡眠結構本身正常，只要在他們習慣的晚間入睡時間點，仍然可以獲得足夠且連續的睡眠。但是白天感覺疲倦，因為他們的生理時鐘讓他們在早上無法自然醒來，經常需要鬧鐘或外力才能起床。

楊聰財表示，這可能對生活造成影響，例如上學、上班、社交活動等都可能因晚睡晚起而受到干擾。

楊聰財表示，人體除了需要足夠的睡眠時間外，也需要符合生理時鐘的節律。我們的生理時鐘，又稱為晝夜節律（circadian rhythm），是演化出來適應地球日夜交替的自然規律。它會調節體內的各種生理活動，例如：

•荷爾蒙：像褪黑激素（Melatonin）通常在晚上分泌，幫助入睡；皮質醇（Cortisol）則在白天分泌，幫助我們保持清醒和活力。

•體溫變化：通常在半夜達到最低點。

•新陳代謝：在不同的時間點，消化和吸收能力也會有所不同。

當你日夜顛倒時，你的睡眠時間和這些生理節律就會脫鉤，導致體內的各種功能無法有效運作，進而對健康造成影響。

楊聰財表示，日夜顛倒的作息模式可能導致以下健康問題：

•內分泌失調：影響褪黑激素、皮質醇等荷爾蒙分泌，導致入睡困難、情緒不穩定、免疫力下降。

•腸胃功能紊亂：消化系統無法在正確的時間運作，可能導致消化不良、胃食道逆流等問題。

•心血管疾病風險增加：研究顯示，長期作息不規律可能增加高血壓、心臟病、中風的風險。

•新陳代謝症候群：影響血糖和胰島素的調節，可能導致肥胖、糖尿病等。

•認知功能下降：專注力、記憶力和反應速度可能變差。

這些影響不一定會立即顯現，但隨著時間累積，對健康的影響會逐漸加劇。雖然人體的生理時鐘都遵循約24小時的週期，但每個人的生理時鐘在細節上會有些微差異。這就是為什麼有些人是「夜貓子」（偏好晚睡晚起），有些人是「晨型人」（偏好早睡早起）。

這個差異部分是由基因決定的。研究發現，特定的基因變異會影響生理時鐘的設定，例如與時鐘基因（Clock gene）相關的基因。這類人可能天生就傾向於晚睡晚起，但這並不代表他們可以完全忽略日夜節律，只是他們的作息時間點會比一般人稍微後移。然而，即使是天生的夜貓子，如果作息時間與社會常規（例如白天工作、社交）完全脫節，長期下來仍然會對健康造成負面影響。

如果你的作息已經長期日夜顛倒，並且對生活或健康造成負面影響，那麼調整是必要的。楊聰財表示，要調整這種作息，可以參考以下方法：

●逐步調整睡眠時間：不要一次性將作息提早太多，可以每天提早15-30分鐘入睡和起床。

●善用光線：早上起床後，盡快接觸陽光或強光，這能有效抑制褪黑激素分泌，幫助你醒來。晚上則要避免藍光（來自手機、電腦螢幕），因為藍光會干擾褪黑激素分泌，讓你更難入睡。

●規律飲食和運動：在白天固定時間用餐，並進行適度運動，這些都有助於調節你的生理時鐘。

●建立睡前儀式：在睡前1-2小時進行放鬆活動，如閱讀、聽音樂、泡澡，避免劇烈運動和刺激性食物。

