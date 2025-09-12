「腦」叫你吃甜食！研究：大腦終紋床核控制攝取行為

研究發現，大腦終紋床核可放大或抑製糖的攝取。圖為進食示意圖。（歐新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕當人感到疲倦並想要補充能量時，渴望糖分是很自然的事。美國哥倫比亞大學扎克曼（Zuckerman）研究所科學家近日發現，小鼠大腦中一個區域不僅與甜食的攝取驅動力有關，還與脂肪、鹽和食物的攝取驅動力有關。研究結果表明，該區域可以放大或抑製糖的攝取。

根據神經科學（NeuroScience）報導，這項研究發表在細胞期刊上。研究團隊研究小鼠的杏仁核，在其中央發現一些對甜味有反應的神經元，這些神經元的每個分支都延伸到一個名為終紋床核（BNST）的腦區。早期研究發現，該區域與進食反應相關。

當研究人員刺激連接到終紋床核的神經元時，他們發現剛進食至飽腹的小鼠，可被驅使繼續食用甜食。相反，抑制終紋床核神經元會抑制甜食的攝入，即使是非常飢餓的動物也是如此。

研究人員接著發現，終紋床核不僅與食用甜食的衝動有關，還與鹽、脂肪、食物和其他物質的攝取衝動有關。扎克曼研究所博士後研究員、研究共同第一作者王莉（Li Wang）表示，此發現遠遠超出團隊預期。團隊沒想到終紋床核如此重要，並以如此廣泛且普遍的方式參與各種攝取行為。

研究人員還發現終紋床核與大腦其他區域之間的連結，這些連結進一步突顯終紋床核在攝取行為中扮演的角色。例如他們發現，終紋床核與一些大腦迴路之間存在連結，這些迴路負責感知動物狀態，像是在飢餓時產生進食需求，或在體內鹽分濃度過低時產生對鹽分的渴望。

扎克曼研究所博士後研究員、研究共同主要作者卡諾瓦斯（José A. Cánovas）指出，此實驗讓團隊對大腦如何將特定的內部需求與感官訊號整合，引發適當攝取反應有了更深入的理解。

扎克曼研究所首席研究員、研究通訊作者祖克（Charles S. Zuker）聲稱，在神經科學領域一直有個未解的問題，即生物是如何被驅使去攝取脂肪或糖這類東西。研究帶來了令人興奮的新見解，並指出有個大腦中樞（終紋床核）負責統籌和調控各種攝取行為的統一機制。

