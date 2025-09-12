健康網》嚴守食安防線 中國大閘蟹食藥署逐批檢驗把關

食藥署針對中國大閘蟹，實施逐批臨場查核與抽樣檢驗，違規批數已從2017年的5批降至2024年的1批，顯示近年品質已有明顯改善。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每年秋季是螃蟹盛產期，其中以中華絨螯蟹（俗稱大閘蟹）深受饕客青睞。9月起正值自中國大陸進口大閘蟹的旺季，過去曾因其被檢出有害物質超標，引發食安疑慮。為保障國人飲食安全，食品藥物管理署（下稱食藥署）針對中國大閘蟹實施逐批臨場查核與抽樣檢驗，違規批數已從2017年的5批降至2024年的1批，顯示近年品質已有明顯改善。

為加強源頭管理，食藥署規定，中國進口大閘蟹必須來自准許輸臺之養殖場，並在抵臺後逐批檢測動物用藥、重金屬和戴奧辛等16項指標，檢驗合格後方可核發輸入許可（如下表）。

請繼續往下閱讀...

近年大閘蟹報驗批數及不合格統計表。（圖取自藥物食品安全週報第1043期）

食藥署提到，依規定，大閘蟹空運抵達後，業者須申請查驗並提供保管計畫書、衛生證書等資料，並繳納完稅價格４倍的保證金。經核准後，貨品可依「具結先行放行」制度，先行運至冷藏倉庫保鮮，惟最終仍須待所有查驗項目合格，才會核發輸入許可、正式上市。

食藥署表示，前幾年曾因不肖業者在未完成邊境查驗程序即偷賣大閘蟹，嚴重危害食安。為防堵類似事件，食藥署強化管控措施，包括逐批清點總箱數、專人全程監控「跟車」至具結地點、全程拍照錄影等。違規者除依《食品安全衛生管理法》第33條裁處暫停1年具結保管資格外，若偷賣將依法處以販售價格20倍罰鍰，並沒收保證金，藉此強化嚇阻。

食藥署說明，為防堵此類事件，以2024年度為例，共輸入31批大閘蟹，邊境檢驗攔截1批總重14.6噸含戴奧辛及多氯聯苯超標之大閘蟹，已全數銷毀，並禁止該養殖場產品再輸入我國，確保不合格品不流入市場，展現邊境食安把關成效。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1043期

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法