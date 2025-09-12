健康網》緩焦慮3招 日本網紅醫：焦慮可管理

不少人飽受焦慮所苦，日本精神科醫師紫藤佑介在YouTube上提供緩解焦慮的建議。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕在疫情後不少人飽受焦慮所苦，不論是各種年齡層與職業、身分，「焦慮」感特別容易籠罩在各類人身上。曾出版過書籍的日本精神科醫師紫藤佑介（Sidow）在擁有11.8萬訂閱數的頻道，談到大家關心已久的「焦慮」狀況。他提出3項能夠緩解焦慮感的方法，獲得1.2萬餘人觀看。

紫藤佑介表示，一般來說，人會感到焦慮，是由於大腦中一種名為正腎上腺素（又稱「戰鬥或逃跑」荷爾蒙）的化學物質過度分泌所引起的。這是一種必要的生存機制，但當其分泌過多時，就會導致焦慮感。由於這是一種必要的功能，目標不是完全消除焦慮，而是學習如何應對它。

紫藤佑介提出下列建議：

●具象化感受：說出來，甚至用唱的也可以。這有助於釋放因焦慮引起的緊張感。如果可以，試著說出讓你焦慮的事情。也可以寫下來，這對於對未來感到模糊不清的焦慮特別有幫助。寫下你的煩惱可以幫助你將其分解成更小、更易於處理的部分，讓焦慮感不那麼壓倒性。

●活動身體：由於焦慮是大腦向身體發出移動信號的一種狀態，從事體育活動可以幫助釋放這種積壓的能量。講者推薦高強度運動，如重量訓練或衝刺，因為這有助於將焦慮的思想從腦海中排出。

●飲食：影片建議多攝取富含色胺酸的食物，這種胺基酸有助於大腦產生血清素，一種已知能改善情緒和減少焦慮的荷爾蒙。富含色胺酸的食物包括肉類、蛋和堅果。講者建議堅果是很好的零食選擇，因為它們碳水化合物含量低且容易取得。

●冥想：具體來說，影片推薦一種以正念為基礎的方法，這種方法已被證明能鎮定杏仁核，也就是觸發正腎上腺素釋放的大腦部分。

練習包括專注於呼吸，感受空氣通過鼻腔，以及腹部的起伏。關鍵在於每當思緒遊走時，要反覆將注意力拉回呼吸上。講者提到這需要練習，但每天即使是5分鐘也會有幫助。

紫藤佑介總結，焦慮雖不能根絕，但仍是能夠被妥善管理的。如果焦慮變得太過強烈並干擾日常生活，他建議尋求專業幫助，例如諮詢或藥物治療。

日本精神科醫師紫藤佑介認為，若能把焦慮具體化，說明自己焦慮的來源與原因，有助緩解焦慮。（圖取自shutterstock）

