自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》緩焦慮3招 日本網紅醫：焦慮可管理

2025/09/12 16:41

不少人飽受焦慮所苦，日本精神科醫師紫藤佑介在YouTube上提供緩解焦慮的建議。（圖取自shutterstock）

不少人飽受焦慮所苦，日本精神科醫師紫藤佑介在YouTube上提供緩解焦慮的建議。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在疫情後不少人飽受焦慮所苦，不論是各種年齡層與職業、身分，「焦慮」感特別容易籠罩在各類人身上。曾出版過書籍的日本精神科醫師紫藤佑介（Sidow）在擁有11.8萬訂閱數的頻道，談到大家關心已久的「焦慮」狀況。他提出3項能夠緩解焦慮感的方法，獲得1.2萬餘人觀看。

紫藤佑介表示，一般來說，人會感到焦慮，是由於大腦中一種名為正腎上腺素（又稱「戰鬥或逃跑」荷爾蒙）的化學物質過度分泌所引起的。這是一種必要的生存機制，但當其分泌過多時，就會導致焦慮感。由於這是一種必要的功能，目標不是完全消除焦慮，而是學習如何應對它。

紫藤佑介提出下列建議：

●具象化感受：說出來，甚至用唱的也可以。這有助於釋放因焦慮引起的緊張感。如果可以，試著說出讓你焦慮的事情。也可以寫下來，這對於對未來感到模糊不清的焦慮特別有幫助。寫下你的煩惱可以幫助你將其分解成更小、更易於處理的部分，讓焦慮感不那麼壓倒性。

●活動身體：由於焦慮是大腦向身體發出移動信號的一種狀態，從事體育活動可以幫助釋放這種積壓的能量。講者推薦高強度運動，如重量訓練或衝刺，因為這有助於將焦慮的思想從腦海中排出。

●飲食：影片建議多攝取富含色胺酸的食物，這種胺基酸有助於大腦產生血清素，一種已知能改善情緒和減少焦慮的荷爾蒙。富含色胺酸的食物包括肉類、蛋和堅果。講者建議堅果是很好的零食選擇，因為它們碳水化合物含量低且容易取得。

●冥想：具體來說，影片推薦一種以正念為基礎的方法，這種方法已被證明能鎮定杏仁核，也就是觸發正腎上腺素釋放的大腦部分。

練習包括專注於呼吸，感受空氣通過鼻腔，以及腹部的起伏。關鍵在於每當思緒遊走時，要反覆將注意力拉回呼吸上。講者提到這需要練習，但每天即使是5分鐘也會有幫助。

紫藤佑介總結，焦慮雖不能根絕，但仍是能夠被妥善管理的。如果焦慮變得太過強烈並干擾日常生活，他建議尋求專業幫助，例如諮詢或藥物治療。

相關新聞請見

健康網》生活壓力好焦慮！ 11招改善小技巧大公開

日本精神科醫師紫藤佑介認為，若能把焦慮具體化，說明自己焦慮的來源與原因，有助緩解焦慮。（圖取自shutterstock）

日本精神科醫師紫藤佑介認為，若能把焦慮具體化，說明自己焦慮的來源與原因，有助緩解焦慮。（圖取自shutterstock）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中