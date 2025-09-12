有明確人生目標 降認知障礙、失智症風險近3成

研究表明，擁有明確人生目標，可降低認知障礙和失智症風險。圖為培養興趣示意圖。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國加州大學戴維斯分校的1項新研究表明，擁有明確人生目標，可降低認知障礙和失智症風險28%。

根據《每日科技》（SciTechDaily）報導，該研究發表在美國老年精神病學期刊上。研究人員對1萬3000多名45歲及以上的人進行採用瑞夫心理健康測量法（Ryff Measures of Psychological Well-being ）的問卷調查。該問卷有諸如「我積極執行自己制定的計畫」和「我的生活充滿方向感和目標感」等陳述，參與者有六種答案選擇，答案範圍從「非常同意」到「非常不同意」。

研究人員對參與者答案進行評分和平均，得出1到6之間的幸福感指數，數值越高，代表生活目標感越強。研究人員每2年透過電話測試追蹤他們的認知健康狀況，他們在長達15年的追蹤調查中發現，目標感較強的參與者患有認知障礙和失智症的可能性降低約28%。

加州大學戴維斯分校精神病學和行為科學系教授、研究共同作者溫戈（Aliza Wingo）表示，研究結果顯示擁有目標感，有助於大腦隨著年齡增長仍保持韌性。

該研究並未特別詢問參與者具體人生目標。但先前關於老化的研究發現，各種各樣的活動都能讓老年人獲得人生目標，這些活動包括陪伴孫輩、支持配偶或朋友、從事專業工作、培養興趣等。

研究人員也發現，目標感強的人往往比目標感低的人更晚經歷認知衰退。雖認知衰退的發病延遲時間有限，在8年的時間裡觀察到延遲約1.4個月。但與目前治療方法相比，該延遲仍意義重大。

加州大學戴維斯分校公共衛生研究員、研究第一作者霍華德（Nicholas C. Howard）指出，像侖卡奈單抗（lecanemab）和多奈單抗（donanemab）藥物可略微延緩阿茲海默症的認知障礙症狀，但它們也伴隨著風險和成本。而人生目標是免費、安全且易於獲得的，它能透過人際關係和有意義的活動建立。

溫戈希望未來的研究，能探討目標導向介入措施是否有助於預防失智症。溫戈強調，研究結果顯示，人們或許能夠透過「思考」來改善自身健康，而思考是什麼賦予了自己生命意義，永遠不會太早或太晚。

