健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》低卡低脂纖維多 輕食「涼拌雞絲拉皮」解膩超爽口

2025/09/12 18:35

國健署表示，雞胸肉屬於蛋白質含量高的低脂肉類，也是許多健身族和輕食族的最愛；示意圖。（圖取自freepik）

國健署表示，雞胸肉屬於蛋白質含量高的低脂肉類，也是許多健身族和輕食族的最愛；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣熱食慾不佳時，來盤涼拌小菜最開胃。國民健康署於臉書專頁「食在好健康」發文推薦，輕食「涼拌雞絲拉皮」簡單好做，食材清爽，還能吃出營養與健康。主要材料雞胸肉、小黃瓜絲、粉皮，搭配些許蒜泥、醋與芝麻，除低油脂、低熱量，小黃瓜還富含膳食纖維，口感風味多層次，清爽解膩又爽口。

國健署指出，食材中的雞胸肉，屬於蛋白質含量高的低脂肉類，也是許多健身族和輕食族的最愛。清爽的小黃瓜絲水分含量高，熱量低，富含膳食纖維與鉀，有助清爽解膩與維持體內電解質平衡。至於雞絲拉皮中的拉皮是指粉皮，主要由綠豆或豌豆澱粉製成，口感滑順Ｑ彈，也很適合在熱天作為清爽料理的食材。

簡單料理3步驟

準備材料（3-4人份）：雞胸肉200公克、小黃瓜1條、粉皮75公克、紅蘿蔔絲少許、蔥1支、薑4片、蒜末1大匙、醋1大匙、香油1大匙、芝麻粒1茶匙、醬油少許。

做法：

1.雞胸肉煮熟後放涼，撕成雞絲。

2.粉皮泡軟切條，小黃瓜切絲，紅蘿蔔煮熟切絲。

3.最後加入蒜末、醋、香油、少許醬油與芝麻粒等配料，拌勻即可享用。

國健署說，清爽的小黃瓜絲水分含量高、熱量低，富含膳食纖維與鉀，有助清爽解膩與維持體內電解質平衡；示意圖。（圖取自freepik）

國健署說，清爽的小黃瓜絲水分含量高、熱量低，富含膳食纖維與鉀，有助清爽解膩與維持體內電解質平衡；示意圖。（圖取自freepik）

減鈉少醬3撇步

國健署說明，傳統雞絲拉皮常搭配的調味料如醬油、芝麻醬雖然香濃，但容易攝取過多鈉與油脂。如何才能吃得清爽少負擔？建議不妨掌握以下減鹽與醬料小撇步：

善用蒜泥與醋：蒜香濃郁、醋味酸爽，不但能提升風味，還能減少對鹹味的依賴。

改用芝麻或花生碎：增加堅果香氣，讓料理更有層次感。

加入香菜、辣椒絲：用天然辛香料增添香氣與刺激味蕾，也讓少鹽料理依然開胃。

國健署強調，簡單拌一拌就能完成一道清爽的涼拌雞絲拉皮，不僅含蛋白質、低油膩，少鹽調味方式還能兼顧口感與健康，可說是餐桌上不錯的輕食料理。

