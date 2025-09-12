北市聯醫婦幼院區「子宮內膜癌特別門診」3D陰道超音波檢查有補助

「子宮內膜癌特別門診」提供高風險族群快速掛號 即時檢查服務。（婦幼院區提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕根據最新癌症登記資料，111年國內新診斷子宮體癌病例為3,541人，已躍居女性癌症發生率第5位。113年子宮體癌標準化死亡率較112年顯著上升，升幅為女性癌症之首，成為女性癌症死因第10名。為了協助女性早期發現、治療，台北市聯合醫院婦幼院區特別設立「子宮內膜癌特別門診」，提供高風險族群快速掛號、即時檢查服務。台北市政府也針對台北市高風險女性族群補助3D陰道超音波檢查費用，期以降低疾病威脅。

北市聯醫婦幼院區婦產科主任林世基表示，子宮癌主要分為子宮體癌及子宮頸癌，其中子宮內膜癌是子宮體癌最常見的類型，每年新診斷病例中高達9成以上屬於此癌症。子宮內膜癌常見症狀包含，異常陰道出血、停經後出血、經期不規則、骨盆腔疼痛、性交疼痛、頻尿或排尿困難、體重下降、持續性陰道分泌物或出血、貧血、倦怠及下腹疼痛等。若女性出現以上症狀，務必提高警覺並及早就醫。

林世基主任進一步提醒，民眾可透過「高風險族群自我檢測」來初步評估風險，若符合條件，即使沒有明顯症狀，也應主動接受檢查，及早發現、阻斷疾病進程。

子宮內膜癌高風險族群自我檢測條件，包含：

第一：初經12歲以前。

第二：停經超過52歲。

第三：40歲以上未生育。

第四：糖尿病患者。

第五：曾有子宮內膜增生病史（單純性或複雜性增生，無細胞異常）。

第六：體重過重（BMI＞30）。

第七：多囊性卵巢症候群。

第八：家族三等親內曾有乳癌、卵巢癌、內膜癌或大腸癌病史。

第九：乳癌患者曾接受Tamoxifen（泰莫西芬）治療。

第十：不明原因異常陰道出血。

第十一：停經後陰道出血。

如符合以上任何一項，建議盡早至婦產科就診，由專業醫師進行評估與檢查。

北市聯醫婦幼院區特別引進3D陰道超音波，可清楚顯示子宮內膜腫瘤不規則外形與異常血流，大幅提升檢測準確度，惟目前健保並無給付，檢查費用約3,000元。北市衛生局為守護女性健康，特別補助設籍本市之婦女，及配偶設籍本市但尚未取得身分證的新住民女性，若經醫師評估需接受3D陰道超音波檢查者，即可申請補助。

