健康網》「手搖當水喝」小心 愛護腎臟中醫有方

不少人喜愛喝手搖飲，甚至喜歡吃重口味的食物。中醫師周宗翰表示，這樣很可能對腎臟帶來沉重負擔。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕如果你也愛吃重口味、手搖當水喝、保健品吃不停，小心腎臟偷偷「亮紅燈」，身體已經在發出警訊！

中醫師周宗翰在臉書粉專「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」談到， 在中醫裡，「腎」不只是排尿的器官，更是身體能量的根本。周宗翰說明，腎主氣化水液，掌管代謝、造血、血壓，平衡體液與酸鹼。

請繼續往下閱讀...

腎功能若差 恐時常頭暈無力

腎功能出問題，身體可能出現：

疲勞、噁心（代謝差）。

水腫、高血壓（鈉水滯留）。

心律不整（鉀離子過高）。

頭暈、無力（酸鹼失衡）。

臉色蒼白、貧血（造血功能差）。

顧腎飲食原則 三控三低這樣吃

●控蛋白：選擇優質蛋白，包含雞蛋白、豆腐、鱈魚、雞胸肉，總量依腎功能調整。

●控鈉：減鹽、避加工品；火鍋料、泡麵、香腸少吃，用香草、胡椒代替調味。

●控磷：少吃內臟、起司、黑芝麻；選擇白米、蛋白、五穀類，避免骨質流失。

●低鉀：腎功能差者，蔬果也要挑。可吃：高麗菜、南瓜、蘋果。避免：香蕉、奇異果、菠菜。

●低脂肪：改用橄欖油、亞麻仁油，少吃動物油與奶油，穩血脂。

●低糖：若合併糖尿病，避開含糖飲與甜食。 改喝無糖豆漿、選低糖水果。

●其他：洋蔥抗氧化、蒜頭抗菌、山藥補腎、蔓越莓防泌尿感染，都是護腎加分食材。

最後周宗翰提醒：限鹽不等於無味，可用天然香料提味；喝水也需依體質，不是越多越好。另外，中醫還有什麼護腎祕訣？中藥調理：補氣活血，幫助腎絲球過濾與代謝；以及穴位調理：足三里、三陰交、太衝等穴，改善循環、穩定腎功能。周宗翰提醒，「腎臟不能等壞了才想修，從飲食、體質就要開始顧！」

中醫師周宗翰表示，「腎」不只是排尿的器官，更是身體能量的根本。（圖取自shutterstock）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法