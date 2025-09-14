自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》咖啡加「1物」更香濃好喝？ 營養師曝抑制苦味是關鍵

2025/09/14 06:28

Cofit總營養師張宜婷指出，咖啡加鹽口感改善後，或可減少加糖或奶精，間接幫助控制熱量，但對於減重效果有限；示意圖。（圖取自freepik）

Cofit總營養師張宜婷指出，咖啡加鹽口感改善後，或可減少加糖或奶精，間接幫助控制熱量，但對於減重效果有限；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕喜歡喝咖啡的人不少，也有添加肉桂、豆漿、燕麥奶、檸檬等創意喝法。Cofit總營養師張宜婷分享，咖啡中若添加鹽巴，除可抑制苦味，還能提升甜味，讓咖啡喝起來更香濃、順口。此外，改變口感後，可能會減少添加糖或奶精，間接或可幫助控制熱量。

為什麼咖啡加鹽更好喝？張宜婷於臉書專頁「Cofit 我的專屬營養師」發文表示，咖啡的苦味主要來自烘焙產生的化合物，而不是咖啡因。因此，只要一小撮鹽就能抑制苦味，讓咖啡喝起來更順口；此外還能提升甜味與香氣，讓咖啡更加香濃。舉例來說，鹽巧克力、鹹奶油焦糖、鹽沙士等，都是利用同樣的原理。在越南、北歐，鹽咖啡早就是日常喝法；土耳其甚至有習俗，新郎必須喝下一杯加鹽的咖啡，象徵對新娘的承諾。

4類咖啡增味添加法一次看

至於怎麼搭配更對味？張宜婷列舉以下4種咖啡為例，教授選擇哪種鹽類搭配各種咖啡最對味，但不建議在輕烘焙或中烘焙咖啡中加鹽，因為會破壞原有風味：

深焙咖啡：海鹽、岩鹽（細顆粒，易融化）。

冰咖啡/冷萃：一點細鹽，避免沉底。

拿鐵/卡布奇諾：玫瑰鹽、喜馬拉雅粉紅鹽，飲用層次更豐富。

巧克力風味咖啡：搭配煙燻鹽、海鹽片，鹹甜平衡。⠀

Cofit總營養師張宜婷表示，拿鐵或卡布奇諾咖啡適合添加喜馬拉雅粉紅鹽或玫瑰鹽，飲用層次更豐富；示意圖。（圖取自freepik）

Cofit總營養師張宜婷表示，拿鐵或卡布奇諾咖啡適合添加喜馬拉雅粉紅鹽或玫瑰鹽，飲用層次更豐富；示意圖。（圖取自freepik）

注意添加量避免水腫、血壓高

張宜婷特別說明，咖啡口感改善後，可能減少加糖或奶精，間接幫助控制熱量，但對於減重效果有限，因鹽咖啡本身不燃脂，減重的重點還是飲食+運動。另，添加時須注意鈉量，鹽加太多可能導致水腫、血壓升高。⠀

張宜婷最後強調，適合喝鹽咖啡的時間是在早上或運動前，此時來一杯黑咖啡，加上一小撮鹽，不僅能提神，還能幫助代謝。但須注意避免空腹大量飲用，以免刺激胃酸。另，下午或晚上也不建議喝太多，因為咖啡因可能影響睡眠品質。

