男嬰4公分極大型心房中隔缺損性命垂危 術後康復慶周歲

童綜合醫院醫療團隊與家屬齊聚病房為周歲生日男嬰獻上祝福。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市一位李姓小男嬰，出生兩個月即因心房中隔缺損導致呼吸窘迫、心跳過快，長期受感染困擾，今（2025）年7月就醫發現孩子心房中隔缺損直徑達4公分，幾乎沒有中隔，且合併肺靜脈出口異常與肺高壓，接受傳統開心手術，順利康復，童綜合醫院心臟醫學中心執行長黃碧桃說「這麼大的缺損，在近50年的行醫經驗裡極為少見。」

男嬰7月感染新冠病毒病情急轉直下，經童綜合醫院兒童心臟科醫師高崇智檢查，發現孩子心房中隔缺損直徑達四公分，在心臟外科醫師鄭伯智、郭家誠率領團隊的努力下，成功修補了這顆小小心臟的大洞。術後雖仍面對肺高壓、肺積水與心律不整等挑戰，但黃碧桃指導下，醫療與加護團隊悉心照護近一個月，於9月2日順利轉出加護病房。

請繼續往下閱讀...

9月3日正逢孩子滿周歲生日，醫療團隊與家屬齊聚病房，唱生日快樂歌、切蛋糕，祝福他健康快樂成長。高崇智表示，心房中隔缺損是常見的先天性心臟病，小於0.5公分的破洞多數能自行癒合，但大型缺損若未及時治療，恐導致心衰竭與肺高壓，李小弟因缺損過大，必須採傳統手術方式修補。

醫師鄭伯智指出，隨著醫療科技進步，小型缺損可用心導管封堵器或達文西機械手臂進行微創修補，但超過3公分的大型缺損仍需傳統開胸，至於超過30公斤以上的青少年青年，中老年患者，如果有心房中隔缺損，或是心室中隔缺損，可自費進行達文西微創心臟手術，僅需1個1公分的傷口，就可以完成修補手術。

小男嬰與爸媽一起切蛋糕慶生。（記者張軒哲攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法