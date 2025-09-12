自由電子報
關節炎治療革命！劍橋「智慧軟骨」能感應發炎「自動給藥」

2025/09/12 13:26

劍橋大學開發的「智慧型」人工軟骨的運作原理示意圖：左側的健康關節中，材料穩定地儲存藥物。右側顯示，當關節因關節炎發作而發炎時（紅色區域），周遭環境酸鹼值的變化會觸發該材料改變其機械特性，從而精準地將其攜帶的抗發炎藥物（膠囊圖示）釋放到最需要的部位。（圖：劍橋大學）

劍橋大學開發的「智慧型」人工軟骨的運作原理示意圖：左側的健康關節中，材料穩定地儲存藥物。右側顯示，當關節因關節炎發作而發炎時（紅色區域），周遭環境酸鹼值的變化會觸發該材料改變其機械特性，從而精準地將其攜帶的抗發炎藥物（膠囊圖示）釋放到最需要的部位。（圖：劍橋大學）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國劍橋大學的科學家開發出了一種革命性的「智慧型」人工軟骨，它能主動「感知」體內的微小化學變化，並在問題發生的當下、當點，自動釋放藥物，有望徹底改變關節炎的治療方式。這項突破性的研究成果，已發表於權威的《美國化學會期刊》。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，這種凝膠狀物質可以預先載入抗發炎藥物，其運作的巧妙之處在於，當關節因關節炎急性發作而變得比周圍健康組織的酸鹼值（pH值）更低時，這種材料的質地會隨之改變，變得更軟、更柔韌。

這種結構上的轉變，便會觸發凝膠釋放其儲存的藥物。由於反應只在特定的酸鹼值範圍內發生，治療可以被精準地靶向發炎區域，從而降低不必要的副作用。

關節炎在全球影響超過6億人口，若這種新材料被用作關節炎患者關節處的人工軟骨，將可能實現對關節炎的持續性治療，大幅提升藥物緩解疼痛與對抗發炎的功效。

該研究的第一作者歐尼爾（Stephen O’Neill）博士表示：「這些材料能『感知』到體內出了問題，並在最需要的地方做出反應，提供治療。這可以減少重複用藥的需求，同時改善患者的生活品質。」

由體內化學驅動的靈活平台

與許多需要如熱或光等外部觸發的藥物遞送系統不同，這套系統完全由身體自身的化學變化所驅動。研究人員表示，這為更長效、更精準的關節炎治療奠立了基礎，使其能自動應對病情發作。

共同作者麥庫恩（Jade McCune）博士補充道：「透過調整這些凝膠的化學成分，我們可以讓它們對發炎組織中發生的微小酸度變化高度敏感。」團隊表示，這種方法具有高度靈活性，理論上可以將速效與緩效藥物結合，實現一次治療持續數天、數週甚至數月的可能。團隊的下一步將是在生命系統中進行測試。

