健康網》千萬網紅醫談「吃肉30天」：脹氣少體重降

2025/09/12 12:23

網紅醫師伯格在頻道上說明，若連續30天只吃肉，對人體的變化。（圖取自shutterstock）

網紅醫師伯格在頻道上說明，若連續30天只吃肉，對人體的變化。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕對於無肉不歡的人來說，能夠天天大口吃肉，是很棒的事。不過連續30天只能吃肉，對人體造成的變化，長年以來各界爭論不休。過去有專家認為，這只會帶來短期體重下降，卻會埋下心臟病、癌症與心血管疾病的禍根。卻有另一項研究顯示有2人長時間吃肉，腎功能等身體機能都很正常。

擁有1380萬訂閱者的柏格醫生（Dr. Eric Berg, D.C.）透過影片深談「純肉飲食」，並說明若「只吃肉30天」身體會發生什麼事；該影片在1個多月獲得44萬的驚人觀看數。柏格醫生認為，只吃肉的話，能幫助身體排出多餘水分。過去我們常吃的碳水化合物會在體內積蓄水分，若碳水化合物降為零，體重將會下降。

同時柏格醫生表示，純肉飲食排除可能引起發炎的食物，能解決脹氣等相關問題，且小腸內的多餘壞菌也能得到清除。精緻澱粉可能引起身體發炎，造成血糖波動。柏格醫生認為，糖與澱粉大大影響胰島素，因此這樣的飲食法去除了糖與澱粉，可以改善與胰島素抗性有關的疾病。同時少了糖與澱粉，更能改善心理健康。

這樣極端的飲食法自然遭到不少人反對。不過柏格醫生認為，石器時代的人也這樣吃，暗示這樣的飲食法並非危險的觀念。最後，柏格醫生提醒，肉食者應當盡可能吃「整隻動物」，包含皮、內臟、魚、貝類和蛋；骨頭也可以熬成湯。

