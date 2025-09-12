自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

罕見闌尾癌發病率飆升 年輕患者數量激增

2025/09/12 12:10

新研究表明，20世紀70年代後出生的人患上闌尾癌病例數急劇上升。圖為示意圖。（擷自X@DedayoRoots）

新研究表明，20世紀70年代後出生的人患上闌尾癌病例數急劇上升。圖為示意圖。（擷自X@DedayoRoots）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕闌尾癌是一種非常罕見的疾病，一名執業醫生在他的職業生涯中，可能只會遇到一、兩名患者，幾乎總是發生在老年人身上。但現在出現特殊趨勢：闌尾癌診斷率正在上升，且越來越多30、40多歲甚至更年輕的人群患有闌尾癌。這種轉變讓專家感到困惑，並試圖找出答案。

根據科學警報（Science Alert）報導，發表在內科醫學年鑑的1項新研究表明，20世紀70年代後出生的人患上闌尾癌病例數急劇上升。與20世紀40年代出生的人群相比，年輕一代的闌尾癌發病率增加了2倍甚至4倍。

雖然闌尾癌整體發生率仍然較低，每年每百萬人口中只有極少數人罹患闌尾癌，但其快速成長仍令人震驚。更值得注意的是，目前約有1/3的闌尾癌病例，發生在50歲以下成年人中，遠高於其他類型的胃腸道癌症。

關於闌尾癌激增背後的原因目前尚無人確切知道。但首要的懷疑之一是過去幾十年生活方式和環境的巨大變化。自1970年代後肥胖率飆升，而超重是許多癌症已知風險因素。同時人們飲食結構轉向更多的加工食品、含糖飲料和加工肉類，這些都與腸道其他部位癌症風險的增加有關。

另一種可能性是，人們正面臨前幾代人未曾面對過的新環境因素。食品生產的工業化、塑膠和化學品的廣泛使用以及水質的變化，都可能發揮一定作用。但相關證據仍處於早期階段。

闌尾癌之所以格外棘手，是因為它難以發現，即使出現症狀，也往往不明顯，容易被忽略。患者可能會出現輕微腹痛、腹脹或排便習慣改變，這些都是許多良性疾病的常見症狀。因此發現闌尾癌時往往為時已晚，無法進行早期介入。

值得注意的是，雖然闌尾癌病例增加，但目前尚無常規篩檢。因該疾病極為罕見，缺乏廣泛篩檢必要性。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中