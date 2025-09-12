罕見闌尾癌發病率飆升 年輕患者數量激增

新研究表明，20世紀70年代後出生的人患上闌尾癌病例數急劇上升。圖為示意圖。（擷自X@DedayoRoots）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕闌尾癌是一種非常罕見的疾病，一名執業醫生在他的職業生涯中，可能只會遇到一、兩名患者，幾乎總是發生在老年人身上。但現在出現特殊趨勢：闌尾癌診斷率正在上升，且越來越多30、40多歲甚至更年輕的人群患有闌尾癌。這種轉變讓專家感到困惑，並試圖找出答案。

根據科學警報（Science Alert）報導，發表在內科醫學年鑑的1項新研究表明，20世紀70年代後出生的人患上闌尾癌病例數急劇上升。與20世紀40年代出生的人群相比，年輕一代的闌尾癌發病率增加了2倍甚至4倍。



雖然闌尾癌整體發生率仍然較低，每年每百萬人口中只有極少數人罹患闌尾癌，但其快速成長仍令人震驚。更值得注意的是，目前約有1/3的闌尾癌病例，發生在50歲以下成年人中，遠高於其他類型的胃腸道癌症。

關於闌尾癌激增背後的原因目前尚無人確切知道。但首要的懷疑之一是過去幾十年生活方式和環境的巨大變化。自1970年代後肥胖率飆升，而超重是許多癌症已知風險因素。同時人們飲食結構轉向更多的加工食品、含糖飲料和加工肉類，這些都與腸道其他部位癌症風險的增加有關。

另一種可能性是，人們正面臨前幾代人未曾面對過的新環境因素。食品生產的工業化、塑膠和化學品的廣泛使用以及水質的變化，都可能發揮一定作用。但相關證據仍處於早期階段。

闌尾癌之所以格外棘手，是因為它難以發現，即使出現症狀，也往往不明顯，容易被忽略。患者可能會出現輕微腹痛、腹脹或排便習慣改變，這些都是許多良性疾病的常見症狀。因此發現闌尾癌時往往為時已晚，無法進行早期介入。

值得注意的是，雖然闌尾癌病例增加，但目前尚無常規篩檢。因該疾病極為罕見，缺乏廣泛篩檢必要性。

