健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

只需運動45分鐘 即可抑制乳癌細胞生長達3成

2025/09/12 11:38

有研究表明，運動可以顯著減緩乳癌細胞的生長。圖為在跑步機上奔跑。（擷自X@Soda_JP2022）

有研究表明，運動可以顯著減緩乳癌細胞的生長。圖為在跑步機上奔跑。（擷自X@Soda_JP2022）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕澳洲最近1項研究表明，運動可抑制乳癌細胞生長達30%。澳洲伊迪斯科文大學（ECU）研究人員發現，一次45分鐘的阻力訓練或高強度間歇訓練，都能將有助於抗癌的肌激素（myokines）釋放到血液中。

根據《印度時報》（TOI）報導，該研究發表在乳癌研究與治療期刊上。伊迪斯科文大學研究人員發現，運動會使肌肉釋放有助於減緩乳癌細胞生長的物質。在一項32名乳癌患者參與的實驗中，患者被分成2組並分別執行45分鐘阻力訓練和高強度間歇訓練。執行阻力訓練的患者鍛鍊內容有胸部推舉、坐姿划船、肩部推舉等。執行高強度間歇訓練的患者鍛鍊內容則是騎自行車和在跑步機上奔跑。

研究顯示，45分鐘的阻力訓練或高強度間歇訓練導致血液中肌激素激增。當肌激素被應用於乳癌細胞樣本後，癌細胞的生長被抑制高達30%。研究人員發現，2種運動形式都能導致decorin、IL-6 和SPARC3種肌激素在短時間內升高。

由於三陰性乳癌細胞缺乏荷爾蒙受體，研究人員原本預期運動不會對其產生影響。但研究證實，即使是三陰性乳癌細胞這類癌細胞，其生長仍會受到肌激素抑制。

伊迪斯科文大學研究主要作者貝塔里加（Francesco Bettariga）表示，研究結果表明，阻力訓練或高強度間歇訓練都有助於乳癌患者產生抗癌肌激素，該結果強烈鼓勵將運動作為癌症治療的標準手段。

