健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》百萬網紅醫打破婦科迷思 內診≠抹片、檢查不必怕

2025/09/12 21:15

不少女性害怕看婦科醫師或對內診有疑慮，百萬網紅醫師「瓊斯媽媽」提醒，定期檢查與誠實的醫病溝通，是守護女性健康的最佳途徑；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

不少女性害怕看婦科醫師或對內診有疑慮，百萬網紅醫師「瓊斯媽媽」提醒，定期檢查與誠實的醫病溝通，是守護女性健康的最佳途徑；圖為情境照,圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代女性面對婦產科檢查，常帶著焦慮與誤解，不少人擔心內診會疼痛，以及是否需要購買私密處保養產品等私密問題感到困惑。擁有百萬粉絲的美國婦產科醫師「瓊斯媽媽」（Mama Doctor Jones）臨床上，更發現不少女性誤以為內診就是做抹片檢查，錯失防治子宮頸癌機會，因此提供婦科醫師的5大忠告，要幫助民眾打破迷思，不怕看婦科醫師及做檢查。

瓊斯媽媽在「婦科醫師希望你知道的5件事」影片中強調，定期檢查與誠實的醫病溝通，是守護女性健康的最佳途徑。「妳的婦產科醫師是站在妳這一邊的，他們想幫助妳、回答妳的問題。」這支影片上架至今吸引129萬人次點閱，

內診不一定會疼痛 別讓恐懼延誤就醫

瓊斯媽媽說，許多女性，特別是第一次就診者，因聽聞朋友或過往經驗而對內診產生恐懼，甚至因此推遲檢查。其實例行性的骨盆腔檢查在多數情況下，並不會疼痛。除非遇到感染或特殊病灶，檢查才可能造成不適。

她提醒，女性若曾有不愉快經驗或對檢查感到擔心，應主動告訴醫師，讓醫師說明流程並採取合適方式，降低不適感。「千萬不要因為怕痛而延遲檢查」越早檢查，越能及時發現問題。

內診≠子宮頸抹片 定期篩檢才安心

瓊斯媽媽指出，許多女性以為只要接受過內診，就等於做過子宮頸抹片，這是一個危險的誤解。

她解釋，內診主要是透過器械或觸診觀察陰道及子宮頸外觀，而子宮頸抹片則是取樣細胞送檢，用來偵測是否有異常變化，並與HPV感染有高度相關。

若僅接受內診卻誤以為已做抹片，可能錯失早期篩檢的機會，增加子宮頸癌風險。她提醒女性，就診時最好直接問清楚：「今天有做子宮頸抹片嗎？」確保定期檢查不會中斷。

儀容焦慮不必要 醫師不在意腿毛

不少女性在看診前，會因未除毛或個人儀容問題而感到不好意思，甚至向醫師道歉。對此，瓊斯媽媽明確指出：「醫護人員並不在意。」她表示，自己有4個孩子，也明白大部分人生活忙碌，沒有時間在意這些細節。

「我們關心的不是毛髮或外觀，而是妳能否準時就診、自在交流。」她強調，女性不必為儀容焦慮，醫師的重點永遠是健康。

不必花錢買私密保養品 陰道是自潔器官

市面上琳瑯滿目的女性專用清潔液、濕紙巾與灌洗器，常讓女性誤以為必須添購。醫師嚴正指出，這些產品「不是無用，就是有害」。

她提醒，陰道本身具備自潔功能，若有異常分泌或氣味，代表需要醫師診斷，而非依靠清潔產品解決。許多商業廣告透過製造不安來牟利，反而導致女性過度清潔，破壞正常菌叢平衡。「如果身體有問題，請交給醫師，而不是貨架上的產品。」

勇敢提出「尷尬」問題 醫師是健康盟友

瓊斯媽媽鼓勵女性，不論問題多麼「尷尬」或害羞，都應在診間提出。「沒有什麼是太多資訊」她說，婦產科醫師每天都處理各種相關議題，沒有評判或歧視。這些問題最好留在診間討論，而不是依靠社群媒體或網路搜尋，因為醫師能提供更專業的判斷。

