健康網》鹹甜料理百搭好配角 芋頭挑選、保存秘笈大公開

〔健康頻道／綜合報導〕芋頭綿密香濃，是深受民眾喜愛的食材。食品藥物管理署特邀中國文化大學保健營養學系主任游宜屏，說明芋頭的選購與處理技巧，並提醒民眾注意保存方式及避免誤食外觀類似卻具毒性的「姑婆芋」。

芋頭料理安心三守則：「選、削、存」

游宜屏指出，欲料理出綿密口感的芋頭，選購時應以本地品種為優，如大甲芋頭或甲仙芋頭。這類芋頭通常外皮乾燥粗糙，表面帶毛根；相對地，進口芋頭外皮較光滑，口感偏硬。除了產地選擇外，也建議挑選外皮完整、飽滿且顏色均勻者，按壓手感扎實有彈性為佳。剖開後，若切面呈白紫相間條紋、無黑斑或發霉，即為新鮮優質。若出現濕氣、發軟或腐壞現象，則不建議購買。

游宜屏表示，芋頭含草酸鈣與芋頭醣蛋白凝集素，容易刺激皮膚，引起搔癢反應。建議削皮時保持手部與芋頭乾燥，或戴手套操作，也可先蒸煮或汆燙，幫助分解刺激成分，降低草酸鈣含量。若已出現手癢，可用鹽搓揉手部以舒緩不適。削皮後可浸泡清水10至15分鐘，有助減少芋頭的澀味。

游宜屏說，芋頭料理若未能即時食用完畢，應妥善保存。蒸熟後應完全冷卻再分裝密封，置於冰箱冷藏可保存約2至3天。如需延長保存時間，可冷凍保存，並標示日期。冷凍前可先將芋頭切塊或搗成泥狀，日後再解凍復熱使用。須注意避免反覆解凍，以免影響口感。

游宜屏提醒，民眾需留意與芋頭外型相似的「姑婆芋」，常見於山區或庭園，誤食「姑婆芋」恐引發口腔灼熱、喉嚨腫脹甚至中毒。姑婆芋葉面具光澤、呈心型、葉脈明顯，與可食芋頭的羽狀葉脈不同；莖部切開時無紫色條紋，常有刺激性氣味。民眾切勿任意採食不明植物，以確保飲食安全。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1043期

