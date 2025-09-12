自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

「骨質疏鬆」7名65歲以上長者1人有 醫：檢測僅10分鐘

2025/09/12 10:22

透過「雙能X光檢測儀（DXA）」即可檢測骨質密度，所需時間只要十分鐘。（東基提供）

透過「雙能X光檢測儀（DXA）」即可檢測骨質密度，所需時間只要十分鐘。（東基提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕骨質疏鬆症被世界衛生組織認定全球僅次於冠狀動脈心臟病的二十一世紀最重要疾病。台東基督教醫院在通過中華民國骨質疏鬆學會「骨質疏鬆症友善機構」認證後，是目前花、東兩縣唯一取得此項認證的醫院。骨質疏鬆的檢測、衛教、治療到追蹤、防治，東基「骨質疏鬆暨肌少症防治中心」都能提供協助。

根據衛生福利部國民健康署調查，65歲以上民眾約每7人就有1人患骨質疏鬆症，比例隨著年齡增加，且女性高於男性。東基的骨質疏鬆暨肌少症防治中心於去（2024）年十月掛牌，由具備國際骨密臨床測量學會ISCD國際教師、骨鬆專科醫師資格的核子醫學科主任張賴昇平成立及提供約診服務。並協同院內其他骨鬆專科醫師、衛教師，積極推廣骨鬆預防觀念及治療，今年六月下旬通過「骨質疏鬆症友善機構」認證。

「最大的不同是有專人管理。」張賴主任指出，治療骨質疏鬆的藥物多元，從口服藥物，每月、每季、半年或一年施打一次皆有，經醫師評估病人狀況後選擇最適合的，無論哪種治療方式，沒有定期回診接受骨鬆藥物治療恐影響療效。因此，定期回院相當重要。

東基骨質疏鬆暨肌少症防治中心組長陳惠萍表示，不少長者是跌倒受傷才檢查出有骨質疏鬆症，其實只要十分鐘的時間，透過「雙能X光檢測儀（DXA）」即可檢測骨質密度。有鑑於骨鬆與肌少症互為相關，東基提供骨質疏鬆暨肌少症約診服務，由張賴主任安排骨密檢查、肌少症評估，以及骨鬆衛教師的衛教、個案管理與追蹤，協助民眾把握治療時機，提早存好骨本。

陳惠萍提醒，停經後婦女、平時不愛運動者、骨架瘦小者、直系親屬患有骨質疏鬆症及七十歲以上老人，皆為骨質疏鬆症的高危險群。年滿四十歲以上民眾都應重視骨質疏鬆問題。#

