及早醫療介入 助中風患者重拾復健動力

〔記者張勳騰／苗栗報導〕腦中風是國人常見的重大傷病之一，根據臨床觀察，有超過一半的中風患者會出現明顯的憂鬱症狀，嚴重時會影響復健動機和生活品質，增加自殺風險。專家提醒，憂鬱的產生並不只是單純中風後失能帶來的失落，也可能是大腦受損、神經傳導物質異常而引發的情緒症狀。

衛福部苗栗醫院神經內科臨床心理師劉怡君指出，中風後憂鬱的成因可分為三大類：

1.大腦受損引起：中風若波及與情緒調節相關的腦區，例如前額葉、基底核或邊緣系統，會造成神經傳導物質失衡，使患者持續處在情緒平板、憂鬱和無動機狀態。

2.失能造成：當中風導致偏癱、語言困難，患者因無法自理生活或喪失工作能力感到挫折，進而產生憂鬱情緒。

3.生活適應不良引起：回歸家庭或職場後，因功能無法符合角色期待，逐漸產生孤立、無力感陷入憂鬱。

劉怡君分享說，72 歲的王伯伯在中風後左側偏癱，起初家人以為他的憂鬱情緒只是因為無法走路，但隨著復健逐漸有進展，他卻仍整日愁眉不展，對以往喜愛的音樂和孫子們的陪伴也毫無興趣。

經進一步臨床評估發現，王伯伯的情緒低落除了與失能帶來的挫折有關，也因中風影響了腦部情緒調節的神經迴路，使他更難排解負面情緒。在專業藥物治療與心理支持介入後，他才逐漸恢復情緒平穩，並重新投入復健。同時，家人也配合安排簡單任務，例如折毛巾、幫孫子檢查孫子作業等，並適時給予肯定，讓他重拾「能夠幫忙」的價值感，逐漸減輕了挫折情緒。

劉怡君心理師提醒，民眾常誤以為中風後憂鬱，只是「心情不好」或「想不開」。其實這可能是大腦受損引起的憂鬱，更需要醫療介入，否則患者可能因此而拖延了復健時機。她建議家屬應多陪伴與關懷，適量關心，增加成就感與控制感，多元溝通管道，以及尋求專業治療，若患者憂鬱情緒嚴重影響生活或復健，務必尋求專業醫療介入。現今的抗憂鬱藥物副作用已大幅降低，尤其針對大腦受損引起的憂鬱更能有效改善。

劉怡君強調，中風後的憂鬱並不可恥，也不是患者不夠堅強，而可能是來自大腦的受損和生活的巨變。唯有正確理解，患者與家屬才能不再把情緒困擾視為軟弱，而是需要積極介入的一部分，及早尋求醫療協助。唯有身體與心理雙管齊下，患者才能真正走向復原之路。

