健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

保力達B、維士比只能藥局賣 檳榔攤、雜貨店販售挨罰

2025/09/12 09:48

衛生局查獲雜貨店違規販售藥酒。（高雄市衛生局提供

衛生局查獲雜貨店違規販售藥酒。（高雄市衛生局提供

〔記者許麗娟／高雄報導〕做工的人常喝的保力達B、維士比，因含生藥萃取液且酒精濃度達10%，屬於「藥酒」而非一般提神飲料，只能在藥局或藥房販售，高雄市去年稽查發現21件違規，今年上半年也查獲7件並依法開罰3萬元以上，其中又以檳榔攤、雜貨店違規販售最多。

高雄市衛生局指出，市面常見的提神飲品大致分為兩類，其一為食品類機能飲料，如「蠻牛」、「康貝特」等，不含酒精或酒精濃度低於0.5%，可於一般商店販售；另一類為含酒精藥品，如「保力達B」、「維士比」，因酒精濃度達10%，並含當歸、人參、川芎等生藥萃取液、咖啡因、維生素B群，被歸類為「指示用藥」，依法只能在藥局或藥房販售，由藥師或藥劑生指導正確使用，未持藥商許可證卻販售此類藥品者，可處3萬至200萬元罰鍰。

衛生局查獲雜貨店販售藍領階級常喝的保力達B等飲料,實際上它們屬於藥酒,此舉已違規。（高雄市衛生局提供）

衛生局查獲雜貨店販售藍領階級常喝的保力達B等飲料，實際上它們屬於藥酒，此舉已違規。（高雄市衛生局提供）

衛生局提醒，市售藥酒若一次飲用150c.c.，吐氣所含酒精濃度即可能超過每公升0.15毫克，已達酒測標準，長期過量服用除可能導致成癮，還會「傷心」又「傷肝」，影響平衡感及注意力，在工作前、工作中或駕車前飲用容易增加意外事故風險。每次服用量以30至40c.c.為限，切勿與汽水、咖啡、奶茶、紅茶或米酒混合飲用，否則容易忽視酒精濃度，導致酒精倍增。

衛生局加強稽查違法販售保力達B、維士比，總計2024年度共查獲21件違規販售案件，以檳榔攤居多，其次為雜貨店，裁罰金額合計63萬元；2025年上半年再查獲7件違規，衛生局強調將持續稽查，並呼籲習慣飲用這類藥酒民眾，「保力達B、維士比是藥，不是飲料，更不是酒」。

保力達B、維士比屬於藥酒,檳榔攤違規販售遭衛生局查獲並開罰。（高雄市衛生局提供）

保力達B、維士比屬於藥酒，檳榔攤違規販售遭衛生局查獲並開罰。（高雄市衛生局提供）

高雄市衛生局表示,保力達B、維士比屬於藥酒,建議每次服用以30至40毫升為限。（高雄市衛生局提供）

高雄市衛生局表示，保力達B、維士比屬於藥酒，建議每次服用以30至40毫升為限。（高雄市衛生局提供）

