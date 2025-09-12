限制級
健康網》美食暗藏傷腎危機 小籠包、水餃都上榜
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕水餃、鍋貼、小籠包這些是台灣的特色小吃，共通點都是澱粉包餡，營養師高敏敏指出，它們好吃的原因在於有滿滿的澱粉跟包著的高油脂，所以一口咬下去超多汁，結果將近100大卡，甚至有些人會另外沾醬油、甜辣醬、辣椒醬等，這些食材加進去，可能會讓腎臟工作翻倍。
亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任與高敏敏在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」影片表示，包餡裡頭還有很多東西，通常鹽高、比較鹹，電解質也比較高，而慢性腎臟病常見原因有高血壓、糖尿病、高血脂、高油、高鹽、高熱量，這些都會讓腎臟越來越燥，所以吃這麼多，腎臟只會一點一點的耗損，這些看起來非常可口的食物，吃下去讓腎臟負擔一下子暴增。
5大傷腎食物
●鍋貼：10顆約770大卡，通常吃鍋貼會配酸辣湯、飲料，吃一頓可能就熱量破千。
●小籠包：10顆約650大卡，一大包洋芋片的熱量，重點是多汁的內餡離子含量過高。
●水餃：10顆約540大卡，如果更大顆熱量更高。
●鮮肉餛飩湯：10顆約500大卡。
●胡椒餅：熱量370大卡，超過一碗白飯。
高敏敏表示，也並非「都不要吃」，而是要注意搭配，像是清湯、燙青菜、無糖飲料，沾醬、高熱量下午茶要少吃。
林軒任提醒，重點是「不要太常吃、不要吃太多」，想吃就吃3-5個，搭配清淡的菜色。
