健康網》補鈣不只靠牛奶！營養師推3大類食物助骨骼強健

2025/09/13 07:28

營養師彭逸珊指出，對於乳糖不耐、素食者，或是不愛喝奶的人來說，也有許多天然食材能幫助骨骼補鈣，如青江菜、豆干、豆腐、黑芝麻等。（圖取自freepik）

營養師彭逸珊指出，對於乳糖不耐、素食者，或是不愛喝奶的人來說，也有許多天然食材能幫助骨骼補鈣，如青江菜、豆干、豆腐、黑芝麻等。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人一想到補鈣，就直覺要喝牛奶，但其實牛奶並不是唯一的選擇。營養師彭逸珊於臉書專頁指出，對於乳糖不耐症、素食者，或是不愛喝奶的人來說，也有許多天然食材能幫助骨骼補鈣，如青江菜、豆干、豆腐、黑芝麻等。她提醒，除了鈣之外，維生素D、鎂、維生素K2等營養素同樣關鍵，能讓鈣質更好被吸收、骨骼更強健。

彭逸珊提到，雖然現在也有無乳糖的鮮奶，可以幫助補鈣，但如果是純素朋友，可以吃蔬菜、豆製品和芝麻、豆花等食材，把它們加入3餐中，幫助每天鈣達標。對於不愛乳製品或乳糖不耐的朋友，精選3大類天然食材，讓你輕鬆補足每日所需鈣質，打造強健骨骼、存骨本。

●蔬菜類：青江菜、羽衣甘藍、芥菜、青花菜、高麗菜。

●豆製品：豆乾、干絲、傳統豆腐。

●其他類：杏仁、黑芝麻、豆花。

彭逸珊補充，另外針對骨骼健康，這些營養素也很重要:

1.維生素D：每天曬太陽10–15分鐘，飲食上攝取香菇、鮭魚、蛋黃等。

2.鎂：菠菜、南瓜籽、紅莧菜等。

3.維生素K2：羽衣甘藍、芥菜、青花菜等。

