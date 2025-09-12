自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》半數家長低估孩子體重 4點誤判原因大揭密

2025/09/12 15:15

家長低估孩子體重是經研究證實過的全球性現象；情境照。（圖取自freepik）

家長低估孩子體重是經研究證實過的全球性現象；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多家長擔心孩子長不高，卻忽略了孩子體重過重的問題。美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成指出，或許是「嬰兒肥」的迷思、擔心孩子被貼「胖」的標籤、家長本身體態就是偏胖、男孩子要比較「壯」等觀念影響，以致於門診中，常發現有家長忽略了孩子的體位。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文指出，研究顯示，當孩子已經過重或肥胖的時候，有接近5-6成的家長會低估自己孩子的體位，沒有注意到孩子過重或肥胖問題，還以為孩子的體重正常。

●「嬰兒肥」的迷思：爸媽總認為「長大就會瘦」，所以不覺得現在需要擔心。

●擔心被貼標籤：擔心孩子被說「胖」，所以選擇忽略這個問題。

●爸媽本身的體態：如果爸媽自己也偏胖，對孩子的體重警覺性也會比較低。

●性別差異：如果小朋友是男孩，更容易被家長認為「應該要壯一點」，而忽略了肥胖問題。

陳奕成表示，如果家長沒有意識到孩子過重，可能錯過最關鍵的「黃金介入期」，不會主動幫孩子調整飲食或增加運動。而兒童肥胖對小朋友健康的影響，不只有在外表或是內心感受，更和糖尿病、心血管疾病、脂肪肝、這些長期的慢性疾病有密切關係。

正確評估孩子體重

●定期追蹤：別只憑眼睛判斷！帶孩子定期量身高、體重，並和「兒童生長曲線」比對，才是最客觀的方法。

●打破迷思：「小時候胖不是胖」的觀念要改掉！孩子的健康，不是越胖越有福氣。


●全家一起改變：有研究發現，全家人一起實行減重計劃，效果比孩子獨自減重好很多。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中