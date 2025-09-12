健康網》半數家長低估孩子體重 4點誤判原因大揭密

家長低估孩子體重是經研究證實過的全球性現象；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多家長擔心孩子長不高，卻忽略了孩子體重過重的問題。美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成指出，或許是「嬰兒肥」的迷思、擔心孩子被貼「胖」的標籤、家長本身體態就是偏胖、男孩子要比較「壯」等觀念影響，以致於門診中，常發現有家長忽略了孩子的體位。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文指出，研究顯示，當孩子已經過重或肥胖的時候，有接近5-6成的家長會低估自己孩子的體位，沒有注意到孩子過重或肥胖問題，還以為孩子的體重正常。

●「嬰兒肥」的迷思：爸媽總認為「長大就會瘦」，所以不覺得現在需要擔心。

●擔心被貼標籤：擔心孩子被說「胖」，所以選擇忽略這個問題。

●爸媽本身的體態：如果爸媽自己也偏胖，對孩子的體重警覺性也會比較低。

●性別差異：如果小朋友是男孩，更容易被家長認為「應該要壯一點」，而忽略了肥胖問題。

陳奕成表示，如果家長沒有意識到孩子過重，可能錯過最關鍵的「黃金介入期」，不會主動幫孩子調整飲食或增加運動。而兒童肥胖對小朋友健康的影響，不只有在外表或是內心感受，更和糖尿病、心血管疾病、脂肪肝、這些長期的慢性疾病有密切關係。

正確評估孩子體重

●定期追蹤：別只憑眼睛判斷！帶孩子定期量身高、體重，並和「兒童生長曲線」比對，才是最客觀的方法。

​●打破迷思：「小時候胖不是胖」的觀念要改掉！孩子的健康，不是越胖越有福氣。

●全家一起改變：有研究發現，全家人一起實行減重計劃，效果比孩子獨自減重好很多。

