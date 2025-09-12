健康網》孕期重訓不傷胎兒 醫：反降妊娠高血壓、糖尿病風險

恆新復健科診所醫師王思恒分享，孕期適度進行肌力訓練不僅安全，還能顯著降低妊娠高血壓、妊娠糖尿病、產期情緒障礙與胎兒體重過重的風險。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過去許多孕婦擔心「重訓」會傷害胎兒，恆新復健科診所醫師王思恒分享，最新發表於《BMJ》（英國醫學期刊）的大型統合分析推翻了這個迷思。研究整合50項研究、共47,619位孕婦的數據，發現孕期適度進行肌力訓練不僅安全，還能顯著降低妊娠高血壓、妊娠糖尿病、產期情緒障礙與胎兒體重過重的風險，且並不會增加流產、早產或低體重兒等不良事件。

王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」提到，肌力訓練不僅安全，還帶來許多健康好處！練肌力的孕婦：

●妊娠高血壓風險降低58%。

●妊娠糖尿病風險降低38%。

●產期情緒障礙降低52%。

●胎兒體重過重降低33%。

王思恒說明，懷孕時活動量往往下降，肌力容易退化，反而更容易出現腰痛或骨盆不適。適度重量訓練能增強肌肉與代謝功能，對孕婦和寶寶都有保護作用，而且不會增加流產、早產、低體重兒等不良事件。

王思恒建議，已有運動習慣的孕媽咪，可調整訓練內容及強度，持續規律訓練；強度建議維持在低到中等，避免憋氣；若為高危險妊娠（如前置胎盤、嚴重高血壓），應先諮詢醫師，再來決定是否訓練。

