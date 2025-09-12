自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》快檢查冰箱！這5種醬料 過期就丟了

2025/09/12 10:53

專家提醒，番茄醬在開封後約僅能存放6個月。（圖取自freepik）

專家提醒，番茄醬在開封後約僅能存放6個月。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大家多少會在家中擺些番茄醬、芥末醬等醬料行的調味料；只是部分較少用到的調味料，像是蕃茄醬等，或許只是放得比較裡面一點，就被遺忘，放到過期了。

食譜網站《delish》報導，營養師瑪莉（Mary Sabat）表示，在決定哪些要丟棄之前，先記得一些小規則。首先要關注的要點是：已經開封了嗎？未開封的調味料通常能放更久的時間，因為沒有接觸到加速細菌生長的污染物。一旦開封，保鮮期便會大幅縮短。另外妥善保存也很重要。部分調味品需要放在乾燥處，不要曬到太陽或太熱即可；有些需要冷藏。

Delish列舉幾項需要格外小心的醬料。

●奶油、美乃滋：這類醬料通常以乳製品為主，容易變質，必須冷藏保存。

●含有生蛋黃的醬料：例如乳酪醬、凱薩醬、藍紋起司醬。生蛋黃容易孳生沙門氏菌，導致食物中毒，營養師蘭達瓦（Randhawa）表示，生蛋黃屬於沙門氏菌的溫床之一，須密切注意保鮮期。其中藍紋起司醬因為味道濃烈，通常是吃下肚了才會發現不對勁。另外，千島醬若顏色變得不一樣，就該扔掉了，因為生蛋黃材料恐導致食物中毒。

●醬油：保存期限相對較長，但仍有可能過期。醬油在開封後需要冷藏，只能放大約一個月。

●芥末醬：芥末醬若放冰箱，通常能放一年左右；若變質了，會有腐敗的味道。

●番茄醬：與芥末醬同樣需放冰箱，但只能存放6個月。

不少人因為太會買，冰箱內總是很多東西。（圖取自freepik）

不少人因為太會買，冰箱內總是很多東西。（圖取自freepik）

