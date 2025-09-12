健康網》流汗不只補水 電解質流失恐中暑、抽筋、脫水

營養師王證瑋建議，補水時選擇有添加鈉、鉀、鎂等成分的運動飲料、椰子水，或自製淡鹽糖水；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高溫下汗流浹背，很多人只想到補水，卻忽略了「電解質流失」帶來的隱性危機，營養師王證瑋表示，電解質流失可能會帶來中暑、抽筋、甚至脫水的危機，補水時建議選擇有添加鈉、鉀、鎂等成分的運動飲料、椰子水，或自製淡鹽糖水。

王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文指出，大量流汗會帶走鈉、鉀、氯等礦物質，若只補水不補鹽，可能造成低血鈉，反而更疲倦、想吐，電解質如鈣、鎂、鉀負責傳導神經與肌肉訊號，缺乏時容易抽筋、手腳無力，是夏天常見不適來源。

王證瑋提到，電解質參與心臟與血壓調節，炎熱環境中若攝取不足，可能增加心悸、暈眩與中暑的機會；像是磷、鈉、鉀都是細胞能量代謝的重要角色，補足才能維持專注力與體力，不被高溫拖垮；不論是戶外活動、健身、登山或工作流汗量大的人，電解質補充可幫助延長耐力、減少疲勞感。

王證瑋說，除了運動飲料外，飲食中可適量攝取香蕉（鉀）、無糖豆漿（鎂）、蕃茄（鈉鉀）、堅果與海藻類等天然電解質來源，不過若有腎臟疾病、心血管問題或水腫體質，補充電解質前應諮詢專業醫療人員。

