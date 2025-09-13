健康網》記憶力下降、專注力渙散？ 恐是超加工食品惹禍

研究發現，長期依賴超加工食品會讓你的「腦力退化」提早報到、發生輕度認知障礙或失智的風險上升；示意圖。（圖擷取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕如果你總覺得健忘、專注力下降，可能不只是年紀問題！營養師薛曉晶指出，可能是餐桌上方便的「超加工食品」，正悄悄偷走你的大腦健康，並分享有研究發現，長期依賴超加工食品會讓你的「腦力退化」提早報到、發生輕度認知障礙或失智的風險上升。

薛曉晶在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文表示，2023年《JAMA Neurology》研究追蹤逾萬名35-74歲成年人長達8年，結果發現高超加工食品飲食組的認知功能下降速度比低攝取組快28%，執行功能更下降25%；另一項研究也證實，中年人每多攝取10%超加工食品，未來發生輕度認知障礙或失智的風險就會上升；若能以天然食物替代部分超加工食品，失智風險則顯著降低。

心情低落也與超加工食品有關

薛曉晶提到，你吃進去的食物，正在悄悄改變你的情緒迴路。2023年《Journal of Affective Disorders》研究發現，高超加工食品F攝取者的憂鬱症狀顯著較高，且腦部管理情緒與獎賞的區域（如扣帶迴、杏仁核）灰質體積減少。研究指出，長期高超加工食品飲食不僅增加憂鬱風險，甚至削弱我們對快樂的感知能力。

薛曉晶提醒，零食、速食帶來的短暫快樂，只是假象，長期可能讓大腦「失去感受快樂的能力」。

超加工食品使失智和帕金森氏症提早

薛曉晶說，失智症不再是老年專屬，中年飲食習慣才是關鍵。2024年《Journal of Neurology》統合分析超過50萬人數據，發現高超加工食品攝取與罹患失智症（含阿茲海默症、血管型失智）風險增加44%有關。更令人警惕的是，2025年哈佛與復旦大學研究顯示，每日攝取約11份超加工食品的成年人，出現帕金森氏症早期非運動症狀（如便秘、睡眠障礙）的風險，是低攝取者的2.5倍。這些都顯示超加工食品可能在無形中加速神經退化。

3招吃回健康大腦

●改變主角：3餐以全穀、蔬果、優質蛋白為主，讓超加工食品變成偶爾的配角。

●增強防禦：每日至少5份蔬果，搭配橄欖油、深海魚，補充多酚與ω-3脂肪酸，對抗發炎與氧化。

●養護腸道：多吃益生菌與膳食纖維食物（如優格、泡菜、燕麥），減少高糖高脂零食，從腸道開始改善腦健康。

