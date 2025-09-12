健康網》女性吃酪梨 內臟脂肪減！研究：男性無影響

酪梨因為其美味口感與健康效益，使它成為健康寵兒。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年酪梨因為其口感與健康效益，成為備受推崇的食物。有研究發現，女性若攝取酪梨，有助減少內臟脂肪。有研究指出，女性若能攝取適量酪梨，將能有效降低內臟脂肪的堆積。該研究刊登於《營養學期刊》（Journal of Nutrition）

外媒《earth》報導，美國伊利諾伊州運動機能學和社區健康教授納米曼汗（Naiman Khan）主持的研究中邀請155名肥胖或過中之成年人，分成兩組；連續12週提供特定飲食：一組餐點中有酪梨，另一組沒有酪梨，但兩組熱量與成分幾乎相同。而酪梨的量也依照性別略有不同，但幾乎是一天一顆酪梨。

12週後測量參與者的腹部脂肪與血糖，發現吃酪梨的女性，腹部的內臟脂肪減少，內臟脂肪與皮下脂肪也有降低；但男性的脂肪分布沒有變化。

納米曼汗表示，腹部有兩種脂肪：一種是堆積在皮下的皮下脂肪、另一種是包裹內臟器官的內臟脂肪。內臟脂肪對健康危害甚鉅，很可能導致當事人罹患糖尿病。「我們發現天天吃酪梨，血糖不會有劇烈影響，但對女性來說，吃酪梨能夠有效影響脂肪儲存方式，且僅對女性有益。這顯示飲食反應有性別差異。」

