健康網》正確享用陽光 美百萬網紅：日照15分鐘調生理時鐘

2025/09/11 19:09

健康科學中心的專家哈特（Samer Hattar）認為，若能適當照陽光，將能有效幫助自己的生理時鐘更穩定。（圖取自freepik）

健康科學中心的專家哈特（Samer Hattar）認為，若能適當照陽光，將能有效幫助自己的生理時鐘更穩定。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人對於「曬太陽」這件小時候經常做的事感到相當恐懼，怕曬黑或曬傷。然適當曬太陽能夠幫助自己的生理時鐘規律，幫助夜間睡眠。

訂閱數高達710萬的網紅，美國神經科學家安德魯赫曼（Andrew Huberman）邀請健康科學中心的晝夜節律部門主任哈特（Samer Hattar）深談如何透過陽光來幫助自己更健康。該影片在不到一個月的時間，創造超過5萬人次的點閱。

哈特過去主持的研究指出，光線可能對壓力、學習與記憶系統產生巨大影響；大腦不同區域參與情緒調節與生理時鐘。「若你的家中沒有落地窗，起床時間很晚，都待在家玩手機，日光燈開得很亮，直到深夜還是這麼亮，你的身體會產生變化。」

哈特更以晝夜變化極端的地區，例如斯堪地那維亞半島，那裏在冬季夜晚時間極長，當地人經常感到憂鬱，沒能力做任何事；反之同一個地方到了夏季，白天很長，當地人反常地狂躁，彷彿自己能做任何事，包括拯救世界。

哈特提醒，若生活方式改變，或是有時差，了解光線如何影響生理時鐘，格外重要。建議醒來後盡可能讓眼睛接觸光線，建議每天在陽光下曬15分鐘，有助於調節生理時鐘；即使陰天也可以。

在白天建議盡量增加在戶外的時間，室內工作時可以坐在靠近窗戶的地方。在傍晚，看夕陽可降低看螢幕對褪黑激素的抑制，從而略微提高褪黑激素的濃度。在入夜後要降低照到的光，像是日光燈，可改用夜燈；同時要避免手機與平板電腦的光源干擾。

