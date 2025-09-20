自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》失眠新救星！ AI生成「水果鍵盤ASMR」歐美爆紅中

2025/09/20 21:52

暖心全人諮商中心所長及諮商心理師、作家朴世光說，聆聽細膩規律且無威脅性的聲音，大腦會分泌多巴胺與催產素，誘發α腦波，讓人進入放鬆狀態。（圖擷取自朴世光臉書）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕受失眠所苦的你，從喝溫牛奶、數羊到聆聽白噪音，是不是方法用盡仍難解？暖心全人諮商中心所長及諮商心理師、作家朴世光分享，歐美社群爆紅的AI生成「水果鍵盤ASMR」影片，以鍵盤敲擊聲伴隨著冰塊相互輕敲碰撞、各式水果相關聲音，不僅莫名療癒，還可誘發α腦波，讓人進入「放鬆專注」的狀態，或可成為失眠者的助眠新選擇。

朴世光於臉書專頁發文說，想像一下，有雙手正在打字，但每一次敲擊不只有「嗒嗒嗒」，還伴隨著如：西瓜的酥鬆含水的「嘩」、冰塊相互輕敲碰撞、草莓的輕彈「啵」、橘子的爆汁「噗嗤」等，在生成式AI逐漸普及的當代，這種腦洞大開的鍵盤搭配令人莫名放鬆或療癒的聲音，則是最近在歐美社群爆紅的AI生成「水果鍵盤ASMR」影片。

朴世光進一步解釋，影片製作者利用AI聲音合成技術，把每個鍵位對應到不同水果的敲擊音，並根據水果質地調整音色與頻率，結果不只聽覺感受具有一股神奇的魔力，視覺上也新奇好玩有趣，甚至意外成了失眠族的助眠神器，也成為科技與心理療癒碰撞出令人驚豔的全新火花。

但是，為什麼這種聲音能讓人放鬆？朴世光指出，這其實與ASMR（自發性知覺經絡反應）的原理有關。當我們聆聽細膩、規律且沒有威脅性的聲音時，大腦會分泌多巴胺與催產素，並誘發α腦波——這種腦波常出現在入睡前與冥想時，能讓人進入「放鬆專注」的狀態。

朴世光並提及，傳統的ASMR可能是敲玻璃、翻書、耳語等聲響，而「水果鍵盤」的優勢在於以下4點：

創意跳脫框架：水果音效與鍵盤聲的組合本無關聯，因AI而有了新奇的呈現。

聲音豐富：不同水果的聲音頻譜各異、不單調。

具象聯想：聽到柑橘的「爆汁感」，腦中會浮現夏日水果攤的畫面，帶來情緒上的愉悅與涼爽感。

節奏穩定：像打字一樣規律，容易讓心跳與呼吸跟著平緩下來。

朴世光總結說，許多聆聽過的人表示，水果鍵盤ASMR比白噪音或雨聲更「抓耳」，不只是幫助入睡，還能在白天工作時當背景音，保持專注又不焦躁。

暖心全人諮商中心所長及諮商心理師、作家朴世光。（朴世光提供）

