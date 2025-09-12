健康網》研究：運動項目選錯直接減壽 男女PK大不同

研究發現，撐竿跳是男性較長壽的運動。（資料照，記者陳鳳麗攝）

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是以為多動總比不動好？其實不然，運動項目選錯了，壽命差異甚至能相差將近20年！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，運動不等於延壽，不同運動帶來的壽命差異，對男性而言較長壽的運動是撐竿跳，較減壽的是相撲；對女性來說，較長壽的運動是高爾夫球，較減壽的是籃球。簡言之，長壽不是比誰更拚命，而是找到剛剛好的運動模式。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，最新發表於 GeroScience 的一項研究，納入183個國家、近10萬名職業運動員，揭露了真相，運動不等於延壽，不同運動帶來不一樣的壽命差異。更有趣的是，男性與女性的「長壽運動榜單」完全不同。

黃軒表示，男性若選對運動，可以大幅延緩衰老，女性則受益於低衝擊、可持續的社交型運動。這是一場「運動與壽命」的大洗牌，顛覆對運動的傳統印象。他歸納這項研究對男女不同運動項目的分析：

●這些運動，男性較長壽：

1.撐竿跳：+8.4年

原因：全身協調、爆發力 + 靈活度並重，是最能延壽的「隱藏冠軍」。

2.體操：+8.2年

原因：強調核心控制與柔韌性，能延緩老化、提升神經肌肉協調。

3.擊劍、射箭：+5–6年

原因：精細控制 + 中等強度有氧，讓腦部與心肺「一起抗老」。

●這些運動，男性較減壽：

1.相撲：平均壽命縮短9.8年

原因：體重極端負荷、心血管壓力大，常見代謝症候群、心臟病、糖尿病，壽命直接「砍掉快一個10年」。

2.排球：平均壽命縮短5.4年

原因：反覆跳躍 + 肩膝過度使用，造成慢性傷害；高強度比賽壓力與職業傷害，導致整體壽命減少。

3.手球：壽命呈負相關（比一般人短）。

原因：高速衝撞 + 關節損傷，與長期神經與肌肉系統負擔有關。

●這些運動，女性較長壽：

1.高爾夫球：+3.2 年

原因：低衝擊、長時間戶外活動，結合走路、陽光、社交互動，是減壓、抗老的完美組合。

2.球拍類運動（網球、羽毛球等）：+2.8年

原因：間歇高強度有氧+全身協調+強大社交效益，讓大腦與心血管一起年輕。

3.游泳／部分耐力型運動（樣本量小，數據顯示正相關）

原因：對關節溫和、全身肌群運動，適合長期維持，尤其更年期後女性受益明顯。

●這些運動，女性較減壽：

1.籃球：平均壽命縮短6.2年

原因：高強度衝撞、關節與韌帶傷害風險大，職業比賽壓力＋受傷復發，對女性長期健康反而不利。

2.排球（樣本以男性為主，但女性數據趨勢相似）：

原因：壽命縮短約5年。原因可能是膝蓋、肩膀的慢性運動傷害，以及過度訓練導致的關節退化。

3.高碰撞型團隊運動（如美式足球、橄欖球，雖然女性樣本少）：

原因：科學家懷疑同樣存在「減壽效應」，因為反覆腦震盪、激烈衝撞與荷爾蒙干擾，會增加心腦血管與代謝疾病風險。

黃軒總結，運動的確能改寫壽命，但關鍵不在「動多少」，而在於「動得對不對」。減壽陷阱要小心高碰撞、高體重負荷運動（相撲、排球、籃球、美式足球），反而帶來關節磨損、腦震盪與慢性發炎，成為壽命黑洞。

